ОСАГО для велокурьера: поможет ли обязательное страхование приструнить пользователей СИМ

В Госдуме продолжают искать методы воздействия на обладателей средств индивидуальной мобильности (СИМ): последние регулярно нарушают ПДД, что становится причиной многочисленных аварий и травм. «Свежая идея» — ОСАГО, как обязательное страхование для всех электровелосипедов у курьеров. Сработает? Вряд ли. Есть только один способ обязать всех соблюдать правила, и он законотворцам известен. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Группа депутатов внесла в парламент законопроект, обязывающий доставщиков страховать свою гражданскую ответственность перед другими участниками дорожного движения: и водителями, и пешеходами. Аварий с СИМ действительного много, а самым массовым нарушителем, провоцирующим ДТП, являются именно курьеры.

Однако пострадавшим от их «колес» получить компенсацию не просто, даже если нарушителя удалось схватить за руку. Поэтому первые разговоры о необходимости ОСАГО для служб доставки пошли еще в 2023-м, но только сейчас дело дошло до законопроекта. И как сообщают «Известия», регулятор в лице Центробанк в целом с документом согласен: надо только научиться курьеров идентифицировать. И вот тут начинается самое интересное.

Как верно заметили в ведомстве Эльвиры Набиуллиной, для достижения искомого результата — снижения аварийности — первый делом стоит определиться с идентификацией курьеров: отношение последних к номерному знаку на самокатах и электровелосипедах пока никакой критики не выдерживает.

То наклейкой залепят, то листочком фиговым прикроют, а то и вовсе снимут-оторвут. А нет ГРЗ — нет и той самой идентификации, которая впоследствии приведет сначала к точному определению нарушителя, а потом и к штрафу. Выходит, нужно для начала разобраться с регистрацией подобного транспорта.

Несмотря на крошечный размер номера на СИМ, комплексы фото- и видеофиксации способны его разглядеть: это порталу «АвтоВзгляд» несколько раз подтверждали эксперты, работающие с дорожными камерами. И те уже включены в наведение порядка в рядах доставщиков: пилотные проекты идут во многих регионах России.

И первые результаты уже есть, но для финализированного готового механизма контроля еще далеко. Например, камеры ГИБДД у нас, как известно, в первую очередь контролируют проезжую часть, а вот на тротуары, где происходит львиная доля нарушений доставщиками, они не смотрят. Выходит, и камера — полумера?

СИМ — новый, но при этом массовый и полновесный участник дорожного движения, у которого, для начала, должны быть определены, а после и зафиксированы в ПДД, права и обязанности.

Далее следует четко прописать методики контроля и наказания владельцев подобной техники, причем начать надо с последнего — это более действенный метод.

И только потом заниматься страхованием, как закреплением формирования за новым участником дорожного движения его статусом. Начинать со страховки — это лечение симптомов при полном игнорировании самой болезни. Бессмысленная работа и бессмысленные траты.