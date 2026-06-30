ЦБ изменил схему расчета расходов на ремонт по ОСАГО

С 11 июля в нашей стране вступят в силу новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Действующий порядок решил изменить Банк России, выступающий регулятором страхового рынка. Ожидается, что за счет корректировок средние выплаты автовладельцам увеличатся на 10%.

Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка России. Суть нововведений состоит в том, чтобы при расчете среднего ценника автозапчастей эксперты перестали обращать внимание на прайс аналогов, если они доступнее оригинала на 70%. Еще среднюю стоимость расходных материалов начнут высчитывать без учета скидок.

Перемены также коснутся учета затрат на одноразовые элементы. Например, к ним относят наклейки и уплотнители. Расходы на них станут включать в цену ремонта по полной программе. Но в настоящее время прописано ограничение, куда заложено не более 2% от ценника заменяемых комплектующих. В некоторых ситуациях такой подход дает возможность целиком покрыть расходы на такие запчасти.

С учетом обновлений редакции справочников средней стоимости запасных частей и материалов утвердят в течение трех месяцев, отметил в своем телеграм-канале Российский союз автостраховщиков (РСА).

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что расходы автомобилистов на ОСАГО оказались вдвое выше, чем у мотоциклистов.