Эксперт опасается, что решение КС РФ об ограничениях выплат сверх лимита ОСАГО может спровоцировать новые споры

Тяжбы о размерах компенсаций между страховыми и их клиентами могут продолжиться

Конституционный суд РФ ограничил возможность потерпевших в ДТП взыскивать со страховщиков убытки сверх лимита ОСАГО в 400 000 рублей, если компания не смогла организовать ремонт ТС. Напомним, что до недавнего времени суды, как правило, обязывали компании доплачивать разницу между суммой по методике ЦБ и реальной стоимостью ремонта. КС признал это нарушением баланса прав страховщиков и стабильности их финансового положения. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», окончательно проблема не решена.

Анастасия Новикова

Теперь действует новый порядок. Если рыночная стоимость ремонта превышает 400 000, а оценка понесенного ущерба по методике ЦБ укладывается в лимит, потерпевший либо получает максимальную выплату деньгами (без учета износа), либо доплачивает за ремонт сам. Законодателю поручено внести поправки в Закон «Об ОСАГО».

Екатерина Голубева, руководитель дирекции по урегулированию убытков и правового сопровождения СК «Двадцать первый век», назвала проблему взысканий сверх лимита серьезной угрозой для финансовой устойчивости компаний. По данным ЦБ, объемы «сверхлимитных» выплат по ОСАГО росли из года в год: в 2023 году они достигли 1,1 млрд рублей, в 2024-м — 1,9 млрд, в 2025-м — 4,9 млрд рублей.

В деле, ставшем поводом для обращения в КС, рыночная стоимость ремонта автомобиля составила 580 868 рублей, расчет по методике ЦБ — 321 300 рублей. Страховщик доплатил до лимита 400 000, а потерпевший требовал еще около 180 868 руб. В других случаях разница доходила до 3 млн рублей и более.

— Конституционный суд установил, что действующее законодательство содержит противоречия в части определения ответственности страховщиков при превышении рыночной стоимости ремонта над лимитом выплат. Возложение на страховщика полной имущественной ответственности за ремонт сверх лимита нарушает баланс прав участников страховых правоотношений, — заявила Голубева.

При этом специалист отметил, что решение КС может спровоцировать новые споры из-за различий в методиках расчета. Единая методика ЦБ часто дает заниженные оценки: стоимость нормо-часов и запчастей по справочникам РСА значительно отличается от реальных цен на СТО.

— Риск возврата к прежним проблемам существует. Ключевым фактором станет практика нижестоящих судов и их подход к оценке доказательств. Если суды будут тщательно проверять обоснованность экспертиз и соблюдение процедур, это может снизить количество необоснованных исков. Если же начнут принимать на веру любые рыночные оценки без должной проверки, проблема может обостриться, — резюмировал эксперт.

