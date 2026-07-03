Средняя выплата автовладельцам по ОСАГО выросла на 43,7%

В конце минувшей весны средний размер выплаты по ОСАГО достиг практически 129 тыс. рублей. За последние три года показатели выросли на 43,7%.

Такая статистика опубликована на официальном сайте Российского союза страховщиков (РСА). По словам руководителя организации Евгения Уфимцева, в то же время средняя премия по годовым полисам дошла до 7654 рублей. Сейчас она чуть ниже, чем за пять месяцев 2023 года. Тогда автовладельцы платили по 7710 «целковых».

С январь по май 2026-го по «автогражданке» в среднем выплачивали 120,8 тыс. рублей или на 9,1% больше по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. В свою очередь, страховая премия подросла до 7577 рублей, что говорит о прибавке год к году на 3,9%.

В будущем выплаты водителям могут вырасти еще где-то на 8%. Ожидается, что это произойдет после вступления в силу изменений в порядок определения средних цен на запчасти, которые используются при расчете расходов на ремонт по ОСАГО, о чем ранее писал портал «АвтоВзгляд».