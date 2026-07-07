Эксперт объяснил, почему автокредиты в России если и подешевеют, то не для всех

19 июня 2026 года Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Вслед за этим банки начали смягчатьусловия выдачи автокредитов, однако ажиотажного спроса на этот финансовый продукт, по словам представителей банковского сообщества, пока не произошло. В том числе и потому, что с 1 июля 2026 года вступили в силу новые правила оценки платежеспособности заемщиков. Теперь при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) банки учитывают только 90% от суммы неофициальных доходов. Это изменение серьезно усложнит получение автозайма для тех, кто не может полностью подтвердить свой заработок официально. Портал «АвтоВзгляд» выяснил у эксперта, насколько труднее станет взять автокредит и не противоречат ли друг другу снижение ставки рефинансирования и ужесточение правил?

Эксперты исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» пояснили: дисконт 10% не означает запрета на выдачу автокредита заемщику с «серой» зарплатой. Он лишь снижает расчетный доход, который банк вправе учитывать при расчете ПДН. По новым правилам, неподтвержденный доход рассчитывается по формуле: 0,9xmin (заявленный доход; среднедушевой доход в регионе по Росстату). Иными словами, банк берет во внимание не весь «неофициальный» доход, а только 90% от меньшего из двух значений.

— Если говорить в процентах, то для заемщика, у которого вся платежеспособность подтверждается только заявлением или справкой не из стандартного перечня, максимальная одобряемая сумма может снизиться примерно на 10% относительно прежнего расчета. Допустимый ежемесячный платеж и размер кредита в массовом скоринге в значительной степени завязаны на расчетный доход. Если последний уменьшается на 10%, то при прочих равных сопоставимо снижается и предельная сумма кредита, — пояснили в исследовательском центре.

Хотя на практике эффект новации может быть жестче. Если заемщик и раньше проходил «на грани» по ПДН, снижение расчетного дохода на 10% может перевести его в категорию повышенной долговой нагрузки. Для целевых автокредитов на III квартал 2026 года Банк России сохранил лимит: не более 25% выдач заемщикам с ПДН выше 50%, из них не более 5% — заемщикам с ПДН выше 80%. По нецелевым кредитам под залог автомобиля условия еще жестче: 18% и 3% соответственно.

Что касается дополнительного неофициального дохода, банк не обязан автоматически прибавлять его к «белой» зарплате. Если доход подтвержден надлежащими документами — налоговыми данными, договором аренды, декларацией, справкой НДФЛ, выпиской по зарплатному счету — он может учитываться. Если доход подтверждается только регулярными переводами на карту или сведениями из анкеты, банк оценивает такие поступления с повышенной осторожностью и нередко не включает их в расчет платежеспособности.

— Расчет по упрощенному подходу не должен механически суммироваться с доходом, рассчитанным по иной информации о доходах заемщика, — предупреждают собеседники «АвтоВзгляда».

Снижение ключевой ставки на 0,25 п.п. само по себе не создает резкого удешевления автокредитов. Банк России прямо указывает: денежно-кредитные условия все еще остаются жесткими. Массовый заемщик почувствует изменения, когда снижение ключевой ставки станет устойчивым, и надежный заемщик сможет оформить автокредит под 15-17% годовых.

— Условной «точкой перелома» для рынка можно назвать ключевую ставку около 11-12% при одновременном снижении стоимости фондирования и сохранении стабильной просрочки, — считает представители центра «Аналитика. Бизнес. Право».

По мнению экспертов, противоречия между снижением ставки и ужесточением оценки доходов нет. Ставка отвечает за ценность денег и инфляцию, а правила ПДН — за качество розничного кредитования и защиту заемщика от избыточной долговой нагрузки.

— Логика регулятора такая: кредит может постепенно дешеветь, но рост выдач займов не должен идти за счет заемщиков, чья реальная платежеспособность не подтверждена.