Опубликован список регионов-лидеров по выплатам ОСАГО

За первое полугодие 2026-го средний по России уровень выплат по ОСАГО (с учетом расходов на ведение дел) достиг 96,9%. В некоторых субъектах ситуация критическая: так, в Ингушетии показатель превысил 265%. Это означает, что объем компенсаций по убыткам превышает сумму собранных премий.

Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), тенденция к выравниванию сборов и выплат в масштабах страны фиксируется РСА с 2025 года и продолжает усиливаться. В союзе предупреждают, что ситуация способна расшатать рынок автострахования. Помимо Ингушетии, в число наиболее убыточных регионов вошли Приморье и Карачаево-Черкесия. По итогам полугодия более чем в половине регионов страны выплаты уже превысили 100% от сборов.

«Когда выплаты обгоняют сборы, у страховщиков остается два пути: сокращать операционные издержки (персонал, офисы) или повышать стоимость полиса», — пояснил президент РСА Евгений Уфимцев. Он отметил, что резкого подорожания для всех ждать не стоит: конкуренция за безубыточных клиентов сохраняется, а базовый тариф ограничен коридором Центробанка. Точечные изменения в первую очередь затронут водителей с высокой аварийностью.