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В России завершились процедуры, необходимые для проверки полисов ОСАГО камерами

ГАИ и НСИС обменялись нужными данными

Национальная страховая информационная система (НСИС) полностью завершила техническую интеграцию баз данных с Госавтоинспекцией. Это означает, что система автоматической фиксации наличия полисов ОСАГО с помощью дорожных камер готова к запуску.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России завершились процедуры, необходимые для проверки полисов ОСАГО камерами

Об этом заявил глава НСИС Николай Галушин, передает ТАСС. Между ведомствами уже налажен регулярный обмен информацией, ежедневно охватывающий порядка 254 тыс. заключаемых договоров ОСАГО. В автоматическом режиме сверяются данные о транспортных средствах, водительских «правах» и документах, удостоверяющих личность владельцев.

Запуск проекта неоднократно переносился. Теперь в рамках эксперимента камеры будут проверять наличие полиса только у тех водителей, которых поймали на каком-либо нарушении ПДД. Если действующего полиса ОСАГО у автомобилиста не окажется, вместе с постановлением ему направят уведомление через личный кабинет на «Госуслугах». При этом штрафовать за отсутствие страховки планируется не чаще одного раза в сутки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал список регионов-лидеров по выплатам ОСАГО.

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