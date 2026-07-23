В России завершились процедуры, необходимые для проверки полисов ОСАГО камерами

Национальная страховая информационная система (НСИС) полностью завершила техническую интеграцию баз данных с Госавтоинспекцией. Это означает, что система автоматической фиксации наличия полисов ОСАГО с помощью дорожных камер готова к запуску.

Об этом заявил глава НСИС Николай Галушин, передает ТАСС. Между ведомствами уже налажен регулярный обмен информацией, ежедневно охватывающий порядка 254 тыс. заключаемых договоров ОСАГО. В автоматическом режиме сверяются данные о транспортных средствах, водительских «правах» и документах, удостоверяющих личность владельцев.

Запуск проекта неоднократно переносился. Теперь в рамках эксперимента камеры будут проверять наличие полиса только у тех водителей, которых поймали на каком-либо нарушении ПДД. Если действующего полиса ОСАГО у автомобилиста не окажется, вместе с постановлением ему направят уведомление через личный кабинет на «Госуслугах». При этом штрафовать за отсутствие страховки планируется не чаще одного раза в сутки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал список регионов-лидеров по выплатам ОСАГО.