С наступающим новым годом, или Пора задуматься о подарках

Итак, часики тикают, елочки наряжаются, а в глазах друзей и близких уже появился здоровый предпраздничный блеск. Вся страна планомерно погружается в новогоднюю лихорадку, апогеем который будет застолье и раздача «слонов и пряников». Проблема лежит на поверхности: что дарить?! Вопрос, который покачнул не одну «семейную лодку», выходит на финишную прямую. Портал «АвтоВзгляд» подобрал несколько удачных и бюджетных подарков, которые точно обрадуют каждого автомобилиста России.
Видеорегистратор
Титул самого популярного автомобильного гаджета 2019 года безапелляционно выиграл видеорегистратор. «Третий глаз» и «вечный свидетель» — несомненный лидер списков подарков. Да и будем откровенны, в условиях современной русской дороги ездить «без записи» уже просто небезопасно. Так что подаренный на новый год видеорегистратор — это забота, которую оценит каждый владелец автомобиля. Но какой выбрать, ведь на прилавках их сотни?!
Главный тренд современной моды в этом сегменте — компактный размер не в ущерб качества картинки. Массивные приборы с сотней опций покидают «списки мечт», уступая место крохотным и незаметным камерам, способным различить и запомнить номерной знак нарушителя даже ночью. Отдельный «писк» — магнитное крепление, которое позволяет легко установить «вечную присоску», сберечь провода и быстро снимать только сам прибор. Имея небольшой бюджет — около 6000 рублей — обязательно следует обратить внимание на новый компактный видеорегистратор Muben Mini.
Судите сами: матрица SONY EXMOR, читай, высокая светосила и отличное качество картинки, антибликовый CPL-фильтр, высокое разрешение 2304х1296 p, то есть снятые кадры можно приблизить без потери качества, и широкий — в 170 градусов — угол обзора. Суперконденсатор вместо стандартного литиевого аккумулятора. Крепление, естественно, магнитное, позволяющее в одно движение снять и вернуть гаджет на рабочее место. В поворотных креплениях для съемки разговора с инспектором необходимость постепенно пропадает, поскольку у каждого для этого имеется смартфон.
Для управления регистратором Muben Mini и его настройками со смартфона есть удобное приложение.
Пуско-зарядное устройство
Мужики-то знают, что самое непрогнозируемое и непредсказуемое существо, отнюдь не женщина. Абсолютный фаворит — автомобильный аккумулятор, который может отказать в любую секунду. Впрочем, особенно плохое настроение главной автобатарейке свойственно именно зимой, когда даже легкий мороз может изменить ваши планы на целый день. Впрочем, методы борьбы с хворями АКБ давно придуманы, а самый удобный зовется ПЗУ — Пуско-зарядное устройство.
Времена, когда этот прибор представлял собой неподъемный ящик, донести который до машины мог только Арнольд Шварценеггер давно прошли. Сегодня это компактный и легкий прибор, позволяющий одним нажатием кнопки восстановить напряжение в бортовой сети любого транспортного средства и обеспечить уверенный запуск двигателя. Кстати, им также можно зарядить пяток мобильных телефонов или целый ноутбук. Мужчины такой подарок точно оценят. И похвалят за прозорливость и широкий кругозор.
В отечественном мире пуско-зарядных устройств желтая майка лидера на протяжении нескольких сезонов принадлежит компании Revolter, чьи устройства являются грамотным и технологичным решением для запуска любого автомобиля с севшей или неисправной штатной батареей. Новая технология QDSP позволяет произвести предварительный разогрев как автомобильного аккумулятора, так и батарейных блоков самого пуско-зарядного устройства. А уже «теплые» накопители энергии способны выдавать для уверенного запуска автомобиля токи, близкие к номинальным.
Устройства Revolter различаются по суммарной емкости и по выдаваемому пиковому току, что соответственно влияет на сферу применения. Поэтому выбрать подарок для близких можно исходя из собственного бюджета, а также из увлечений одаряемого.
Зарядное устройство
Продолжая тему аккумулятора, нельзя обойти и главный прибор в гараже любого отечественного автовладельца: добротное зарядное устройство, позволяющее безопасно восстановить заряд севшего аккумулятора. Оставленный на ночь свет фар, шалящая сигнализация и многое другое станет причиной полного разряда батареи. Не покупать же новый! Поэтому испокон веков под рукой опытного автовладельца была зарядка для АКБ. Этот прибор станет отличным подарком и сегодня, а технологичное зарядное устройство высокого качества произведет настоящий фурор в душе у автолюбителя.
На российском рынке выделяются зарядные станции шведской компании СТЕК. Обратить особое внимание следует на импульсную зарядку СТЕК MXS 5.0 — с микропроцессорным управлением и встроенной автоматической температурной компенсацией, обеспечивающее эффективную зарядку всех типов свинцово-кислотных батарей ёмкостью от 1.2 Ач до 160 Ач. MXS 5.0 определяет способность батареи принимать и удерживать заряд и способно оживить даже глубоко разряженные аккумуляторы. Также прибор способствует увеличению производительности и срока службы Старт — Стоп батарей, что особенно важно для современных авто. Кстати, гаджет позволяет заряжать АКБ не вытаскивая их из-под капота и не отключая от бортовой сети машины. Весь процесс диагностики, зарядки и обслуживания аккумулятора легко отследить на светодиодном дисплее. Цена подарка — 10 375 ₽
Тем же, кому хочется поразить одариваемого в самое сердце, подойдет СТЕК MXS 5.0 POLAR, которое обладает специальными адаптированными к холоду характеристиками и оснащено кабелями переменного и постоянного тока для работы при температуре до −30. Такое устройство стоит 12 284 ₽
Автомобильная акустика
Среднестатистический водитель проводит в автомобиле около трех часов в день. Как поднять себе настроение и занять время в пробке? Самый популярный и безопасный вариант — послушать музыку. Но качественным звучанием с конвейера обладают только дорогие премиальные автомобили (да и то не всегда), а все остальные нужно дорабатывать. Музыка в авто — тема вечная и бесконечная, поэтому подарки, позволяющие улучшить качество звучания штатной аудиосистемы, с благодарностью примет абсолютное большинство автовладельцев.
Одним из лидеров этого сегмента на протяжении десятилетий является японская компания Pioneer, которая давно завладела мечтами россиян и продолжает свое триумфальное шествие по салонам авто сегодня. Классным подарком станут динамики и сабвуферы Pioneer серии A. Они обладают повышенной мощностью и гарантируют безукоризненное воспроизведение музыки любого жанра и стиля. В серии есть коаксиальные и компонентные акустические системы разных размеров, отдельные твитеры и сабвуферы, как в корпусе, так и без. При этом, повторимся, баланс мощности и звучания превосходный, что не свойственно штатным системам, особенно на высоком уровне громкости.
Серия A создана с использованием специально разработанных материалов, а в комплект некоторых моделей входят универсальные проставочные кольца для установки в любой автомобиль. Динамики не только просты в установке, но и обеспечивают отличное звучание за счет насыщенных басов, улучшенной передачи высоких частот, низкого уровня искажений и уникальной концепции открытого звучания и плавных звуковых переходов Pioneer OPEN & SMOOTH™. Это — неоспоримые преимущества по сравнению со штатными системами. А специальное приложение Pioneer CarSoundFit для смартфона позволяет смоделировать звуковую сцену Вашего автомобиля и узнать, как акустика Pioneer будет звучать именно в Вашей машине.
Персональный мастер ВАЛЕРА, который всегда под рукой
Интересным и приятным подарком, который оценят автовладельцы со стажем и просто поклонники «покопаться», станет проникающая смазка «Валера». Воистину, «персональный мастер, который всегда под рукой». Скрипящая дверь, подклинивший замок, ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ и другие невзгоды будут побеждены с помощью оригинального подарка от ВМПАВТО.
Состав основан на синтетическом масле, а не на «минералке», как многие аналоги, поэтому эффект от смазывания держится в разы дольше, смазка не испаряется.
В составе мастер-смазки «Валера» есть специальный модификатор ржавчины, благодаря которому средство не просто смазывает соединение, а преобразует ржавчину в защитный слой. В составе нет ни кислоты, ни керосина, поэтому за пластик и резину можно не беспокоиться.
Заскрипело? Есть «Валера»! Такой помощник будет полезен и в машине, и в гараже и дома.
Ну, а если одариваемого вдруг зовут Валерой, то смазка-тезка его порадует вдвойне. Разговоров и шуток за новогодним столом у вас точно прибавится.
Мы предложили несколько вариантов новогодних подарков, разных по стоимости, но приятных абсолютно каждому обладателю автомобиля. «Железный конь» никогда не был просто транспортным средством в России — это член семьи, которому принято уделять много внимания и времени. Во многом именно это является причиной популярности «околоавтомобильных» подарков на праздники.