С наступающим новым годом, или Пора задуматься о подарках

Итак, часики тикают, елочки наряжаются, а в глазах друзей и близких уже появился здоровый предпраздничный блеск. Вся страна планомерно погружается в новогоднюю лихорадку, апогеем который будет застолье и раздача «слонов и пряников». Проблема лежит на поверхности: что дарить?! Вопрос, который покачнул не одну «семейную лодку», выходит на финишную прямую. Портал «АвтоВзгляд» подобрал несколько удачных и бюджетных подарков, которые точно обрадуют каждого автомобилиста России.

Видеорегистратор

Титул самого популярного автомобильного гаджета 2019 года безапелляционно выиграл видеорегистратор. «Третий глаз» и «вечный свидетель» — несомненный лидер списков подарков. Да и будем откровенны, в условиях современной русской дороги ездить «без записи» уже просто небезопасно. Так что подаренный на новый год видеорегистратор — это забота, которую оценит каждый владелец автомобиля. Но какой выбрать, ведь на прилавках их сотни?!

Главный тренд современной моды в этом сегменте — компактный размер не в ущерб качества картинки. Массивные приборы с сотней опций покидают «списки мечт», уступая место крохотным и незаметным камерам, способным различить и запомнить номерной знак нарушителя даже ночью. Отдельный «писк» — магнитное крепление, которое позволяет легко установить «вечную присоску», сберечь провода и быстро снимать только сам прибор. Имея небольшой бюджет — около 6000 рублей — обязательно следует обратить внимание на новый компактный видеорегистратор Muben Mini.