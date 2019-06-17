Куда лучше всего вешать видеорегистратор в автомобиле, и почему

Второй важный пункт — угол обзора выбранного вами «регика». Дело в том, что бюджетные и старые модели не могут похвастаться всеобъемлющей линзой, и устанавливать их надо исходя из технических возможностей конкретной модели. То есть определиться с «местом дислокации», разглядывая картинку на экране, если таковой имеется. В кадр должны попадать оба угла капота, и все, что происходит непосредственно перед бампером. Чтобы захватить столь широкий план, нужно повесить прибор достаточно высоко, но и тут есть «момент».

Чем выше точка крепления — тем больше шансов на падение. Сила тяжести в действии, знаете ли. Да и провод питания, который тянется к «прикуриваталю» через все лобовое стекло — не самый приятный «сосед», особенно в дальней поездке. Куда же его, родного, прикрепить-то?

И все же лучшим местом для крепления видеорегистратора является «пятачок» вокруг зеркала заднего вида или непосредственно за ним, не в ущерб датчикам дождя и света. Там и только там устройство способно выполнить свою работу, не мешая работе систем безопасности автомобиля. А чтобы решить вопросы с падениями и висящей проводкой, нужно немного постараться. Перво-наперво, регистратор на присоске нельзя делать стационарным.