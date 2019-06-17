Куда лучше всего вешать видеорегистратор в автомобиле, и почему

Видеорегистратор — обязательное условие спокойного движения на автомобиле по дорогам России. Одно нахождение «гаджета» на лобовом стекле защищает водителя от множества недоброжелателей, способных пойти против совести ради сиюминутной наживы. Свыкнувшись с этой аксиомой, нужно ответить еще на один вопрос: куда его, собственно, прилепить? На середине стекла будет мешать обзору, по углам — не сможет «увидеть момент» и, следовательно, выполнить свою работу. Разберемся пункт за пунктом.
Итак: первое, с чего стоит начать — безопасность. В торпедо современных авто интегрирована подушка безопасности, мешать которой ничего не должно: ни миска с салатом, ни поднос из предприятия быстрого питания, ни стопка бумаг, ни прилепленный строго над «эйрбэгом» видеорегистратор. Поэтому все варианты «снизу» отсекаем сразу. К тому же, массивный прибор будет мешать равномерному потоку воздуха, обогревающему стекло, и, как следствие, создавать непроглядное пятно перед водителем. Безопасность дорожного движения — против!