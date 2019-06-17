Куда лучше всего вешать видеорегистратор в автомобиле, и почему

Фото: АвтоВзгляд
Как правильно установить видеорегистратор, чтобы он не мешал обзору и собирал всю «дорожную обстановку»? Почему не следует оставлять прибор на стекле постоянно и как заставить присоску «жить долго и счастливо»? Подскажет портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Видеорегистратор — обязательное условие спокойного движения на автомобиле по дорогам России. Одно нахождение «гаджета» на лобовом стекле защищает водителя от множества недоброжелателей, способных пойти против совести ради сиюминутной наживы. Свыкнувшись с этой аксиомой, нужно ответить еще на один вопрос: куда его, собственно, прилепить? На середине стекла будет мешать обзору, по углам — не сможет «увидеть момент» и, следовательно, выполнить свою работу. Разберемся пункт за пунктом.

Итак: первое, с чего стоит начать — безопасность. В торпедо современных авто интегрирована подушка безопасности, мешать которой ничего не должно: ни миска с салатом, ни поднос из предприятия быстрого питания, ни стопка бумаг, ни прилепленный строго над «эйрбэгом» видеорегистратор. Поэтому все варианты «снизу» отсекаем сразу. К тому же, массивный прибор будет мешать равномерному потоку воздуха, обогревающему стекло, и, как следствие, создавать непроглядное пятно перед водителем. Безопасность дорожного движения — против!

Второй важный пункт — угол обзора выбранного вами «регика». Дело в том, что бюджетные и старые модели не могут похвастаться всеобъемлющей линзой, и устанавливать их надо исходя из технических возможностей конкретной модели. То есть определиться с «местом дислокации», разглядывая картинку на экране, если таковой имеется. В кадр должны попадать оба угла капота, и все, что происходит непосредственно перед бампером. Чтобы захватить столь широкий план, нужно повесить прибор достаточно высоко, но и тут есть «момент».

Чем выше точка крепления — тем больше шансов на падение. Сила тяжести в действии, знаете ли. Да и провод питания, который тянется к «прикуриваталю» через все лобовое стекло — не самый приятный «сосед», особенно в дальней поездке. Куда же его, родного, прикрепить-то?

И все же лучшим местом для крепления видеорегистратора является «пятачок» вокруг зеркала заднего вида или непосредственно за ним, не в ущерб датчикам дождя и света. Там и только там устройство способно выполнить свою работу, не мешая работе систем безопасности автомобиля. А чтобы решить вопросы с падениями и висящей проводкой, нужно немного постараться. Перво-наперво, регистратор на присоске нельзя делать стационарным.

Помимо тривиального вопроса воровства, есть другой немаловажный фактор: от постоянного пребывания на солнце резиновое крепление, каким бы качественным оно ни было изначально, быстро приходит в негодность. Более того: стекло и саму резинку надо постоянно мыть, а последнюю еще и обрабатывать силиконом. Тогда кронштейн проживет долго, а проблемы с «вертикальным пике» удастся победить.

Ценители стационарных видеорегистраторов все чаще выбирают вариант с постоянной проводкой под салонным пластиком — благо, производители предлагают в комплекте длинный провод — и креплением на двустороннем скотче. В таком случае следует рассмотреть вариант с магнитным креплением — воруют у нас по ночам. А разбитое стекло и заваленный острым мусором салон — не лучшая утренняя новость.

Уделив полчаса грамотной и продуманной установке видеорегистратора, можно долгие годы получать удовольствие и видеогарантию своей правоты на дороге, а также «собирать» полный объем возможностей выбранного «гаджета». Ключевым же фактором было и остается само наличие прибора — без него любое самое краткое путешествие может обернуться большими неприятностями. Неприятностями, которых можно и нужно было избежать!

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17 июня 2019
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