5 законов, которыми власти сильно расстроят автовладельцев в 2020 году

ШТРАФЫ — ПО КАРТОЧКАМ
Начиная с 2020-го года за управление машиной, на которую не была оформлена диагностическая карта, согласно новой редакции ст.12.5 КоАП, вводится штраф в размере 2 000 рублей. Оформлять постановления по этому нарушению можно будет с использованием комплексов автоматической фиксации.
Напомним, что приобрести полис ОСАГО сейчас можно лишь при наличии оформленной диагностической карты, а езда без обязательной страховки «стоит» 800 рублей штрафа. Таким образом, суммарная санкция владельцу машины, выехавшей на дорогу без пройденного техосмотра, составит 2800 рублей. Правда, выписать «письмо счастья» смогут только один раз в сутки, а не после попадания в объектив каждой из встретившихся нарушителю на дороге полицейских камер.
ТЕХОСМОТР С ФОТОРГАФИРОВАНИЕМ
Купить диагностическую карту без прохождения процедуры ТО, начиная с 1 июля 2020 года, скорее всего, тоже не выйдет. Операторы техосмотра станут обязаны фотографировать машины, проходящие осмотр, и направлять данные в единую базу данных — ЕАИС ТО. Для перехода на этот порядок компаниям-операторам ТО дается один год.
НОВЕНЬКАЯ МАШИНА БЕЗ НОМЕРОВ — ВНЕ ЗАКОНА
Повсеместное введение с 2020-го года электронного паспорта транспортного средства дало своеобразный побочный эффект. С нового года именно автодилеры будут отправлять в ГИБДД данные для постановки новой машины на учет и присвоения ей государственного регистрационного номера.
Таким образом, у новоиспеченного автовладельца отпадает необходимость гнать с этой целью новенькую машину в подразделение ГИБДД для получения номерных знаков. На этом основании ликвидируется разрешение управлять транспортным средством без госномеров в течение 10 дней после его покупки.
РАСПЛАТА ЗА РЖАВЫЙ VIN
А еще со следующего года вступает в силу постановление правительства, по которому любая машина с поврежденным или ржавым VIN-номером должна получить специальную полицейскую маркировку на легкодоступном месте кузова или рамы. Наносить ее можно будет только в уполномоченных организациях. Оплачивать стоимость такой процедуры придется владельцам машин с нечитаемыми VIN.
ДОРОГО? СДЕЛАЕМ ЕЩЕ ДОРОЖЕ!
С 1 января 2020-го года правительство России решило повысить утилизационный сбор с каждой проданной в стране новой машины. Это приведет к тому, что цены на легковые авто вырастут на 50 000—150 000 рублей, в зависимости от рабочего объема мотора.