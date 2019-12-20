5 законов, которыми власти сильно расстроят автовладельцев в 2020 году

ШТРАФЫ — ПО КАРТОЧКАМ

Начиная с 2020-го года за управление машиной, на которую не была оформлена диагностическая карта, согласно новой редакции ст.12.5 КоАП, вводится штраф в размере 2 000 рублей. Оформлять постановления по этому нарушению можно будет с использованием комплексов автоматической фиксации.

Напомним, что приобрести полис ОСАГО сейчас можно лишь при наличии оформленной диагностической карты, а езда без обязательной страховки «стоит» 800 рублей штрафа. Таким образом, суммарная санкция владельцу машины, выехавшей на дорогу без пройденного техосмотра, составит 2800 рублей. Правда, выписать «письмо счастья» смогут только один раз в сутки, а не после попадания в объектив каждой из встретившихся нарушителю на дороге полицейских камер.

ТЕХОСМОТР С ФОТОРГАФИРОВАНИЕМ

Купить диагностическую карту без прохождения процедуры ТО, начиная с 1 июля 2020 года, скорее всего, тоже не выйдет. Операторы техосмотра станут обязаны фотографировать машины, проходящие осмотр, и направлять данные в единую базу данных — ЕАИС ТО. Для перехода на этот порядок компаниям-операторам ТО дается один год.