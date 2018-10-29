Эксперты выяснили, где дешевле купить зимние шины и когда их лучше переобуть

Большинство российских автовладельцев предпочитает обувать своих «железных коней» в шипованные шины. Причем львиная доля потребителей задумывается о покупке покрышек, когда на рынке появляются предложения о скидках. За сколько, где и когда выгоднее всего приобрести новую «резину», подскажет портал «АвтоВзгляд».
Согласно исследованию, проведенному аналитиками сервиса «Юла Авто», лишь 28,2% водителей ориентируются при замене шин на прогноз погоды, выкладывая за них в среднем 7050 рублей.
Активный поиск «резины» у россиян начинается в сентябре-октябре, при этом 52,7% опрошенных автовладельцев переобувают свои машины, когда температура за бортом опускается ниже пяти градусов. Из 6,8 тысяч участников опроса, 46,5% респондентов посещает шиномонтаж после выпадения первого снега. И всего 1% опрошенных «рулевых» в зимний период ставят автомобиль на прикол.
Наши водители катают шины, как говорится, до талого — 65,5% ездоков их используют до тех пор, пока позволяет индикатор износа протектора. А 1—3 сезона ездят на покрышках без замены 32,5% шоферов.
Ежегодно меняют «резину» на авто всего 2% россиян. Без малого 30% потребителей предпочитают продавать бэушные шины, каждый второй — утилизирует, каждый пятый — применяет в хозяйственных нуждах. Чаще всего — 90% — в интернете ищут шипованные покрышки, 5,2% — «липучку» и 4,2% — «всесезонку».
Что касается прайсов, то самая дорогая «резина» продается во Владивостоке — средняя цена составляет 10 690 рублей. Вторую строчку занимает Москва с показателем в 8880 рублей. Замыкает тройку — Липецк (8200 рублей). Самыми же дешевыми шинами можно обзавестись в Тольятти (5 790 рублей), Ульяновскае (5 730 рублей) и Калининграде (5 450 рублей).