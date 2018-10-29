Эксперты выяснили, где дешевле купить зимние шины и когда их лучше переобуть

Наши водители катают шины, как говорится, до талого — 65,5% ездоков их используют до тех пор, пока позволяет индикатор износа протектора. А 1—3 сезона ездят на покрышках без замены 32,5% шоферов.

Ежегодно меняют «резину» на авто всего 2% россиян. Без малого 30% потребителей предпочитают продавать бэушные шины, каждый второй — утилизирует, каждый пятый — применяет в хозяйственных нуждах. Чаще всего — 90% — в интернете ищут шипованные покрышки, 5,2% — «липучку» и 4,2% — «всесезонку».

Что касается прайсов, то самая дорогая «резина» продается во Владивостоке — средняя цена составляет 10 690 рублей. Вторую строчку занимает Москва с показателем в 8880 рублей. Замыкает тройку — Липецк (8200 рублей). Самыми же дешевыми шинами можно обзавестись в Тольятти (5 790 рублей), Ульяновскае (5 730 рублей) и Калининграде (5 450 рублей).