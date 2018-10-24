Почему нужно обязательно читать руководство по эксплуатации автомобиля

Недаром механики говорят, что в руководстве по эксплуатации автомобиля можно отыскать ответ практически на любой технический вопрос. Мануал лучше любого сервисмена проконсультирует рулевого, как лучше обращаться с машиной, на чем заострить свое внимание и что делать в той или иной ситуации. Но кому это интересно, когда вокруг одни «сами себе эксперты»?

ПОДСКАЖИ, БРАТ

Эти самые товарищи, якобы технически подкованные и сообразительные, просиживают с утра до вечера на форумах — ищут, какое масло подойдет к их автомобилю, какие колодки. Советуются с такими же «профессионалами» и неторопливо «убивают» машину своими безграмотными действиями. И зачем им только сомнительные наводки, когда есть мануал, в котором прописана вся необходимая информация, не понятно.