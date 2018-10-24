Почему нужно обязательно читать руководство по эксплуатации автомобиля

Новоиспеченный автовладелец, как правило, забрасывает руководство по эксплуатации машины в самый дальний угол, не прочитав даже его содержание. И напрасно, ведь мануал — кладезь полезной информации, способной продлить жизнь «железного коня». Пять весомых причин потратить свое время на ознакомление с толстой книжкой, пока не стало слишком поздно — в материале портал «АвтоВзгляд».
Недаром механики говорят, что в руководстве по эксплуатации автомобиля можно отыскать ответ практически на любой технический вопрос. Мануал лучше любого сервисмена проконсультирует рулевого, как лучше обращаться с машиной, на чем заострить свое внимание и что делать в той или иной ситуации. Но кому это интересно, когда вокруг одни «сами себе эксперты»?
ПОДСКАЖИ, БРАТ
Эти самые товарищи, якобы технически подкованные и сообразительные, просиживают с утра до вечера на форумах — ищут, какое масло подойдет к их автомобилю, какие колодки. Советуются с такими же «профессионалами» и неторопливо «убивают» машину своими безграмотными действиями. И зачем им только сомнительные наводки, когда есть мануал, в котором прописана вся необходимая информация, не понятно.
ОЙ, ЧТО-ТО НАЖАЛОСЬ
Обнаружив на центральной консоли нового авто таинственную клавишу, среднестатический водитель выяснит ее предназначение опытным путем. И возможно, расстроится, когда поймет, что от нажиманий-отжиманий кнопки ничего не происходит. «Бесполезная вещь» — подумает он. Ну да, в инструкцию заглянуть же не судьба — а там ведь все подробно описано. Не обойтись без руководства по эксплуатации и при настройке мудреной мультимедийки. Хотите сэкономить время и нервы — читайте, читайте, читайте.
АККУРАТНО, НЕЖНО, ВЫГОДНО
Кстати сказать, не только драгоценные минуты жизни способен уберечь мануал. Полистаете на досуге книгу — узнаете о некоторых хитростях, способных сократить расходы на содержание машины. Скажем, о режиме движения Eco или правилах проведения обкатки транспортного средства. Не секрет, что каждый автомобиль имеет свои конструктивные особенности, и к каждому требуется свой подход.
Ознакомились вы с инструкцией или нет, держите ее всегда в машине на случай непредвиденных ситуаций. К таковым можно отнести какую-либо поломку, появление на приборной панели предупреждающих индикаторов или бытовую проблему — к примеру, прокол колеса или разрядку аккумулятора. При форс-мажорных обстоятельствах можно, конечно, попытаться дозвониться до дилера или найти ответ в Сети. Но, опять же, зачем, если в бардачке лежит «учебник»?
КАК ЭТО — НЕ ГАРАНТИЯ?
Помимо прочих «полезностей», в мануале содержится подробная информация о гарантийных обязательствах завода-изготовителя: там написано, какие неисправности подпадают под «бесплатные», а какие — нет. Обязательно ознакомьтесь с этим разделом после покупки машины дабы понимать, на что рассчитывать в том или ином случае. Без необходимых знаний отстоять свои права в споре с работниками дилерского центра будет ой как непросто.