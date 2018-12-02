В России появился необычный шиномонтаж для грузовиков

Один из ведущих производителей покрышек с многомиллиардными оборотами и вековой историей — Michelin — открыл на территории «Технопарка М4» не просто фирменную точку шиномонтажа, а целый сервисный комплекс, предоставляющий водителям большегрузной техники широкий спектр услуг. В частности, по уходу, ремонту и замене шин. Кроме того, не отходя от кассы можно заказать комплектующие и прочие аксессуары для авто.

По сути, кроме французов подобный сервис сегодня в нашей стране не предоставляет никто. Пожалуй, для полноты картины оталось лишь организовать тут же отель и стоянку.

По заверениям представителей бренда, центр получил передовое оборудование в соответствии с мировыми стандартами.

В странах Восточной Европы, куда входят Россия, Беларусь, Казахстан и Украина, французские шинники открыли 83 фирменных точки.