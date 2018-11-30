Как быстро и без следов удалить наклейку «Шипы» со стекла

Необходимость возить знак «Ш» на заднем стекле своего авто уже больше года раздражает многих автовладельцев и теперь от него, наконец, можно избавиться. Мы расскажем как это сделать проще всего.
Максим Строкер

Напомним, что 24 ноября 2018 года премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства с поправками в ПДД, в котором, в числе прочих, упоминается и отмена обязательного наличия знака «шипы» на заднем стекле авто, «обутого» в шипованную резину.

До этого момента действовал пункт в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», запрещавший эксплуатацию машин с «шиповкой», но без наклейки «Ш» на заднем стекле.

После введения такого требования в 2017-ом году российские автовладельцы, предпочитающие ездить на шипованной резине зимой, были вынуждены массово клеить на свои авто треугольные значки с «Ш» в центре. Поскольку за отсутствие такого «украшения» сотрудники ГИБДД могли оштрафовать по статье 12.5 КоАП на 500 рублей.

«Собирать» штрафы с каждого встреченного за зиму патруля ДПС мало кому «улыбалось» и автовладельцы матерились, но залепляли задние стекла своих авто бессмысленными наклейками.

Бессмысленными по той простой причине, что сейчас не 70—80-е годы прошлого века, когда от шипов на колесах действительно много зависело при торможении на зимней дороге, давно прошли.

Обилие умной электроники в машинах и шагнувшие вперед шинные технологии делают шипы на колесах крайне незначительным фактором при торможении зимой. И вот, через год после фактического введения штрафа за отсутствие знака «шипы», власти отменили это сомнительное требование.

Теперь миллионам автовладельцев придется как-то удалять последствия правительственной непоследовательности. Поскольку дурацкая наклейка, во-первых, раздражает и во-вторых, за лето выцветает с красного цвета до мерзкого светло-оранжевенького, раздражая тем самым еще больше.

И раз она не нужна по закону, самое время от нее избавиться. Вопрос — как это сделать, ведь злополучный «треугольник» приклеивается к стеклу на совесть, просто так не отдерешь.

Как минимум, останутся следы клея на стекле, а то и лоскуты от самой «аппликации». Для их удаления, конечно, можно использовать фирменныую и дорогую автохимию, продающуюся в магазинах автозапчастей, приобретя целый флакон ради одной маленькой наклейки.

Предлагаем гораздо более простой и бюджетный способ. Счищаем чем-либо (лезвием бритвы или строительным ножом) как можно больше ошметков наклейки, берем губку и… обычную «незамерзайку» для омывателя лобового стекла.

В ней содержится спирт, который прекрасно растворяет остатки клея. Мочим губку зимней «омывайкой» и за пару минут полностью ликвидируем остатки треугольника «Ш». Все: больше никакая треугольная глупость не портит внешний вид вашей машины и не мешает обзору с места водителя.

штрафы, КоАП, дешевые машины, шины, зимние шины, ГИБДД
30 ноября 2018
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