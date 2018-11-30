Как быстро и без следов удалить наклейку «Шипы» со стекла

Напомним, что 24 ноября 2018 года премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства с поправками в ПДД, в котором, в числе прочих, упоминается и отмена обязательного наличия знака «шипы» на заднем стекле авто, «обутого» в шипованную резину.

До этого момента действовал пункт в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», запрещавший эксплуатацию машин с «шиповкой», но без наклейки «Ш» на заднем стекле.

После введения такого требования в 2017-ом году российские автовладельцы, предпочитающие ездить на шипованной резине зимой, были вынуждены массово клеить на свои авто треугольные значки с «Ш» в центре. Поскольку за отсутствие такого «украшения» сотрудники ГИБДД могли оштрафовать по статье 12.5 КоАП на 500 рублей.

«Собирать» штрафы с каждого встреченного за зиму патруля ДПС мало кому «улыбалось» и автовладельцы матерились, но залепляли задние стекла своих авто бессмысленными наклейками.