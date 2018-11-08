С первым снегом: когда россияне начинают «переобувать» автомобили

Сигналом к смене «резины» для 39% респондентов становится температура за бортом ниже ноля. Еще 5% людей, участвовавших в соцопросе, честно признались, что едут на шиномонтаж только после того, как их начинает заносить на дороге. 4% водителей вообще круглый год гоняют на одном типе резины.

У оставшихся 5% нет однозначного ответа: год от года они действуют по-разному. Среди самых популярных комментариев у этих автомобилистов были: «за этим следит муж», «когда пассажиры начинают ругаться» и «когда получу зарплату».

Стоит отметить, что представители сильного пола внимательнее относятсяк сезонной смене шин: делают это, не дожидаясь заморозков, 48% опрошенных мужчин и только 42% девушек. Причем мужики чаще впадают в крайности: 5% из них прежде чем «переобуться», ездят до первых заносов, а вот из прекрасной половины таких водителей оказалось 3%.

Кстати, и от возраста зависел ответ: заранее посещают шиномонтажи 40% автовладельцев в категории от 18 до 25 лет, 47% — от 26 до 45, и 49% — старше 46-и лет.

Осталось добавить, что соцопрос, в котором участвовали 5000 человек по всей стране, проводили специалисты интернет-площадки «Авито Авто».