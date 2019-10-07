Nokian построила еще один большой завод

Новый завод Nokian Tyres вырос в Дейтоне, штат Теннесси. На производстве площадью 77 000 кв. м. со штатом в 400 человек скандинавы планируют изготавливать до 4 млн. покрышек в год. Сейчас предприятие уже запущено, но пока работает в тестовом режиме. Лить «резину» на продажу начнут в начале 2020 года.

Основной объем продукции свежепостроенного завода — это шины для «легковушек», в том числе и внедорожников, а также для легких грузовиков специально для североамериканского рынка.

– Одна из стратегических целей концерна Nokian Tyres — увеличение продаж шин в Северной Америке в два раза в течение пяти лет. — заявил президент и CEO концерна Nokian Tyres Хилле Корхонен.

Стоит отметить, что обучение персонал проходил не только в головном офисе в Финляндии, но и на российском производстве, где американцы перенимают опыт наших специалистов.

Между тем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», прошедшим летом подразделение Nokian Heavy Tyres, занимающееся шинами для больших грузовиков, спецтехники и автобусов, расширила производство в Нокиа. На полную мощность завод заработает к 2021 году.