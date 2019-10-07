Что делать, если прокола нет, диск и ниппель в порядке, но шина спускает

Для этого нужно вспомнить, когда вы последний раз посещали шиномонтаж. Если с резиной и диском полный порядок, то, скорее всего, воздух уходит через обод покрышки, который на шиномонтаже обязаны были смазать герметизирующим усадочным составом.

Но, возможно, горе-шиномонтажник из какой-нибудь солнечной республики попросту не знает технологии процесса установки бескамерной шины на диск. И не смазал обод покрышки герметиком. Но так же возможно, что и смазал, но не обильно. В результате состав высох или покрывает не всю поверхность обода. И результат такой халатности не заставил себя долго ждать.

Что нужно сделать в такой ситуации? Можно вывесить колесо, сдуть его и, при помощи «монтажки» или острого конца баллонного ключа отодвинуть обод покрышки от диска, чтобы впоследствии распылить в зазор недостающий герметик. Также можно использовать специальный герметик, который заливается в шину непосредственно через ниппель.

А можно вернуться в шиномонтаж, сообщить о проблеме тому самому работнику, который, скорее всего, не прошелся кисточкой по шине и попросить его сделать все то же самое, но не упустить главного.