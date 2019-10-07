Что делать, если прокола нет, диск и ниппель в порядке, но шина спускает

Фото bwservicecenter.com
Отказ от «камерных» покрышек в пользу «бескамерных». Безусловно — благо. Преимуществ у «бескамерной» резины полно. Но, пожалуй, главное из них в том, что после прокола «бескамерная» шина способна еще долгое время сохранять рабочее давление. Все дело в плотности и составе резиновой смеси, которая крепко обжимает источник прокола — будь то шуруп или небольшой гвоздь. И если обнаружить такой прокол, то лучше оставить все, как есть. И спокойно ехать на шиномонтаж. С шинами, использующими камеру, такие фокусы, увы, не проходят. Но что делать, если прокола нет, диск не погнут, а ваша бескамерная покрышка постоянно подспущена?

Для этого нужно вспомнить, когда вы последний раз посещали шиномонтаж. Если с резиной и диском полный порядок, то, скорее всего, воздух уходит через обод покрышки, который на шиномонтаже обязаны были смазать герметизирующим усадочным составом.

Но, возможно, горе-шиномонтажник из какой-нибудь солнечной республики попросту не знает технологии процесса установки бескамерной шины на диск. И не смазал обод покрышки герметиком. Но так же возможно, что и смазал, но не обильно. В результате состав высох или покрывает не всю поверхность обода. И результат такой халатности не заставил себя долго ждать.

Что нужно сделать в такой ситуации? Можно вывесить колесо, сдуть его и, при помощи «монтажки» или острого конца баллонного ключа отодвинуть обод покрышки от диска, чтобы впоследствии распылить в зазор недостающий герметик. Также можно использовать специальный герметик, который заливается в шину непосредственно через ниппель.

А можно вернуться в шиномонтаж, сообщить о проблеме тому самому работнику, который, скорее всего, не прошелся кисточкой по шине и попросить его сделать все то же самое, но не упустить главного.

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7 октября 2019
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