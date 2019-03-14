Белый ад для кроссоверов: тест новейших зимних шин Nokian Hakkapeliitta LT3

Да простят нас люди верующие, но испытывать новую покрышку Nokian Hakkapeliitta LT3 мы отправились не абы куда, а прямиком в ад. В белый ад.

White Hell — да, именно так называется самый крупный полигон для тестирования шин в мире. Он находится в Лапландии за полярным кругом, и размещен на площади свыше 700 Га! Примерно 200 дней в году тут преобладают морозные температуры.

Лед, снег, много снега — что еще нужно для того, чтобы опробовать резину в деле? Специально подготовленные треки, внедорожные участки, спуски-подъемы, разного рода покрытия и условия для эксплуатации (читай — проверка шин по целому ряду факторов) — экстремальнее и не придумать!