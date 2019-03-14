Белый ад для кроссоверов: тест новейших зимних шин Nokian Hakkapeliitta LT3

Финны представили новую зимнюю шину для больших кроссоверов и внедорожников, похвастав уникальностью технологий и первым на планете Земля шипом из нержавеющей стали. Красиво поют, не так ли? А на что в действительности способна эта резина, портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе экстремальных тестов.
Да простят нас люди верующие, но испытывать новую покрышку Nokian Hakkapeliitta LT3 мы отправились не абы куда, а прямиком в ад. В белый ад.
White Hell — да, именно так называется самый крупный полигон для тестирования шин в мире. Он находится в Лапландии за полярным кругом, и размещен на площади свыше 700 Га! Примерно 200 дней в году тут преобладают морозные температуры.
Лед, снег, много снега — что еще нужно для того, чтобы опробовать резину в деле? Специально подготовленные треки, внедорожные участки, спуски-подъемы, разного рода покрытия и условия для эксплуатации (читай — проверка шин по целому ряду факторов) — экстремальнее и не придумать!
Честь вместе с нами проверить Hakkapeliitta LT3 на практике выпала тяжелому американскому пикапу Ford F-150 Raptor. Трехтонный внедорожник, оснащенный зловещим V8 мощностью 411 сил, проваливается в снег так, что сопровождение бульдозера в пути было бы не лишним.
В «Белом аду» впервые были разработаны уникальные методы и алгоритмы тестирования шин, включая дисциплину «аквапланирование по слякоти».
Однако, пусть и медленно, но верно пикап раскапывает себя из сугробов, вызывая восхищение грохотом выпускной системы и работой агрессивного направленного рисунка протектора. Да, покрышки буквально вгрызаются в снежную кашу, вызволяя здоровенную махину из плена — не в последнюю очередь благодаря глубоким канавкам для отвода влаги и снега, а также многогранным ламелям объемной формы, включая специальные «закрытые» недорезанные рейки.
Чтобы, в частности, автомобиль не тащило в сторону при пробуксовках предусмотрено усиленное центральное ребро и упругая бортовая зона с увеличенной глубиной канавок. Они же помогают внедорожнику держать траекторию на обледенелой поверхности.
Но надо признать, что руль в Ford F-серии — штука, больше номинальная. Иными словами, пикап не прочь поездить отдельно от водителя. Особенно на высокой скорости. Поворачиваешь ты «баранку» вправо, а он все еще едет прямо. Как, впрочем, и не хватает внедорожнику тормозов. Хотя волнообразная форма так называемых тормозных усилителей в рисунке протектора шин и способствует эффективному замедлению.
В общем, улететь на F-150 с дороги — дело плевое! Вне зависимости от того, в какие покрышки он обут. Чтобы подружиться со «здоровяком», потребуются нервы и время — усилия на педаль газа нужно дозировать крайне деликатно, а тормозить и поворачивать — сильно заблаговременно.
Когда компромисс машины с водителем найден, можно и чуточку пошалить. Замерзшее озеро — самое то для хардкора и эмоций. Правда, сильно похулиганить на льду Raptor не позволяет. И даже не потому, что он громадный и неповоротливый — все дело в шинах.
Новые Nokian Hakkapeliitta LT3 настолько жестко цепляются за поверхность, что сорвать автомобиль в занос — нужно ну очень сильно постараться. А все благодаря уникальным шипам сложной формы и увеличенным до 13 мм по размеру. Износ — меньше, а цепкость — лучше. К тому же, «иголки» изготовлены из нержавеющей стали, а это значит, что они не боятся коррозии. От слова «совсем».
Проще говоря, ходить будет такая резина до тех пор, пока не сточатся шипы и не сотрется протектор. Впрочем, для этого потребуется нещадная и откровенно неумелая эксплуатация авто по асфальту. Ну а с дуру, как известно, можно и ухо сломать.