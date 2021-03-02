Michelin будет выпускать шины из соломы и щепок

Полностью перейти на вторсырье и экологически чистые материалы Michelin планирует до 2050 года. Для этого шинникам предстоит построить совершенной новый завод, где будет перерабатываться старая «резина», из которой планируется «изымать» сталь, углерод и другие компоненты.

Еще одна амбициозная задача — резко повысить долю природного сырья: в планах марки — активное использование стеблей кукурузы и рисовой шелухи, а также других отходов растительного происхождения. Продукты нефтепереработки планируется частично заменить древесной щепой.

И продолжая шинную тему. Как уверяют шинники, для того, чтобы автомобиль просто катился вперед, преодолевая сопротивление качению, ему приходится тратить до 30% от общего расхода топлива. Чтобы снизить влияние этого фактора, производители разработали целый комплекс мер и технологий. Однако автомобилисты, приобретая «резину», совершают банальные ошибки, в результате чего не получают желаемого.