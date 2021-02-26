5 секретов, как выбирать «долгоиграющий» воздушный фильтр для автомобиля

Двигателю автомобиля жизненно необходимо «дышать». Воздух, попадающий в камеру сгорания, смешивается с бензином, и посредством свечей зажигания эта смесь воспламеняется, впоследствии толкая поршни. Например, на то, чтобы употребить один килограмм бензина, и не получить несварение, мотору нужно в среднем порядка пятнадцати килограмм воздуха. Не сложно представить, что было бы, если весь этот объем, попадал в двигатель вместе с пылью, грязью и резиновой крошкой, летящими с дороги — износ масла и двигателя и масла был бы стремительным. Однако фильтр фильтру рознь. И потому стоит знать, на что обращать внимание при выборе защитной маски для двигателя.
ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ
Поскольку на воздушный фильтр приходится серьезная нагрузка в виде различных загрязнений, фильтрующий материал должен быть, прежде всего, прочным. Он не должен терять форму, набирать воду и размокать, а также слипаться. Он просто обязан быть пожаробезопасным. Все эти характеристики обеспечивает специальная бумага, которую пропитывают определенными составами (например, инженеры Bosch покрывают микроволокно своих фильтров синтетической смолой.) Она не только отвечает всем вышеперечисленным требованиям, но и, сохраняя пропускную способность для воздуха, умеет длительное время накапливать загрязнения.
ПОЧЕМУ ФИЛЬТРЫ В ВИДЕ ГАРМОШЕК?
А знаете для чего все воздушные фильтры сделаны «гармошкой»? Такое решение позволило увеличить площадь фильтрующего элемента, а следовательно, и его пылеемкость и длительный срок службы.
Важно и то, что при подборе фильтра необходимо подбирать его в точности по рекомендуемым автопроизводителем параметрам и размерам. При этом нужно следить, чтобы все соединения были качественными, а уплотнители выполнены из эластичного полиуретана.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДДЕЛКУ?
При подборе воздушного фильтра экономить точно не стоит. Разница будет невелика, а вред от изделия, произведенного неизвестно где и кем, может быть огромен. Как правило, дешевые аналоги имеют меньшее количество гофр, а значит, и меньшую площадь фильтровальной бумаги. Кстати, последняя также отличается по качеству. Разумеется, в худшую сторону.
Вывод напрашивается сам собой: хотите, чтобы мотор вашего автомобиля дышал полным объемом своих цилиндров, и не закашливался в самый неподходящий для этого момент? Подходите к выбору воздушного фильтра с особой тщательностью. Вы же не экономите на своем здоровье. Так зачем экономить на здоровье своего верного друга, который следит за вашей безопасностью и комфортом, а нередко даже помогает зарабатывать деньги.