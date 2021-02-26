5 секретов, как выбирать «долгоиграющий» воздушный фильтр для автомобиля

ПОЧЕМУ ФИЛЬТРЫ В ВИДЕ ГАРМОШЕК?

А знаете для чего все воздушные фильтры сделаны «гармошкой»? Такое решение позволило увеличить площадь фильтрующего элемента, а следовательно, и его пылеемкость и длительный срок службы.

Важно и то, что при подборе фильтра необходимо подбирать его в точности по рекомендуемым автопроизводителем параметрам и размерам. При этом нужно следить, чтобы все соединения были качественными, а уплотнители выполнены из эластичного полиуретана.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДДЕЛКУ?

При подборе воздушного фильтра экономить точно не стоит. Разница будет невелика, а вред от изделия, произведенного неизвестно где и кем, может быть огромен. Как правило, дешевые аналоги имеют меньшее количество гофр, а значит, и меньшую площадь фильтровальной бумаги. Кстати, последняя также отличается по качеству. Разумеется, в худшую сторону.

Вывод напрашивается сам собой: хотите, чтобы мотор вашего автомобиля дышал полным объемом своих цилиндров, и не закашливался в самый неподходящий для этого момент? Подходите к выбору воздушного фильтра с особой тщательностью. Вы же не экономите на своем здоровье. Так зачем экономить на здоровье своего верного друга, который следит за вашей безопасностью и комфортом, а нередко даже помогает зарабатывать деньги.