В России резко подорожали зимние шины для легковых автомобилей

По сравнению с прошлым сезоном стоимость покрышек для легковых автомобилей подскочила на 15—20%. Разумеется, роль в удорожании шин сыграла общемировая инфляция. Но по оценкам независимых экспертов, повышение цен — искусственно.

Так, по отношению к осени минувшего года прайсы выросли на 4—5 тысяч в дешевеющей российской валюте. Скажем больше: шинная продукция будет дорожать и в дальнейшем. Причем в достаточно быстром темпе.

Напомним, что наряду с автомобилями, которые неприлично выросли в ценниках и продолжают расти, повысились в стоимости и комплектующие. А за ними моторные масла, дополнительное оборудование и автоаксессуары. Как видно, тенденция не обошла и покрышки.