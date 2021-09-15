Хитрости похудения: первый тест-драйв новейшего Chevrolet Trailblazer

Автомобиль ожидаемо построен на новой архитектуре, совсем не на той, что лежит в основе компактных Cadillac. Тележка призвана уменьшить вес и увеличить пространство в салоне, а вместе с тем и повысить жесткость кузова. Платформа 9ВХХ была специально разработана для небольших моделей Chevrolet и Buick, да еще и с неприлично «бюджетными» моторами. К слову, новый Trailblazer оснащен 1,3-литровой «турбосвистелкой» о трех цилиндрах. Смешно? По сравнению с прошлым «Трейлблейзером» — да, а по современным меркам — отнюдь. Но о том, как этот мотор ведет себя в жизни, расскажу чуть позже. Для начала давайте посмотрим на рецепт перевоплощения модели, а вот успешного ли — решайте сами.

Итак, красоту джиэмовцы решили навести, присобачив четырехметровому кроссоверу «морду лица» от Chevrolet Camaro с ехидным прищуром фар, но более растянутой решеткой радиатора. По краям трехмерного ячеистого «гриля» вонзились дополнительные секции диодной светотехники. Выглядит так же сочно, как Меган Фокс после пластической трансформации. Боковые выштамповки типично европейского покроя: образ — демократичный и неподвластный времени. А вот корма явно намекает на копипаст изделий от VAG, пусть и не без магии преображения.