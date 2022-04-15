Российские водители массово отказываются от замены шин на автомобиле

Фото: АвтоВзгляд
Большинство российских водителей не планируют менять комплект шин в предстоящем летнем сезоне. Автолюбители предпочитают ездить на тех шинах, которые у них есть сейчас. Это связано, прежде всего, с сильным подорожанием новых покрышек, которое коснулось буквально всего спектра продукции, от самой дешевой, до премиальной.
Виктор Васильев

По результатам опроса, который публикуют «Известия», ссылаясь на сервис «МойСервисАвто», стало ясно, что 69% водителей будут пользоваться теми шинами, что у них есть сейчас. И только 27% опрошенных «переобуют» свои автомобили в новые покрышки. Примерно 40% водителей отметили, что стоимость импортных шин резко выросла.

Из числа тех автолюбителей, которые все же хотят купить новые шины к сезону, 48% обращают внимание на модели российских производителей. Импортную продукцию хотят приобрести 40% автомобилистов.

А вот покрышки из Китая намерены поставить лишь 6% водителей, что говорит о недоверии к «поднебесной» продукции. Чего, кстати, нельзя сказать о самих автомобилях из КНР.

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15 апреля 2022
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