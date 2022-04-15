Российские водители массово отказываются от замены шин на автомобиле

По результатам опроса, который публикуют «Известия», ссылаясь на сервис «МойСервисАвто», стало ясно, что 69% водителей будут пользоваться теми шинами, что у них есть сейчас. И только 27% опрошенных «переобуют» свои автомобили в новые покрышки. Примерно 40% водителей отметили, что стоимость импортных шин резко выросла.

Из числа тех автолюбителей, которые все же хотят купить новые шины к сезону, 48% обращают внимание на модели российских производителей. Импортную продукцию хотят приобрести 40% автомобилистов.

А вот покрышки из Китая намерены поставить лишь 6% водителей, что говорит о недоверии к «поднебесной» продукции. Чего, кстати, нельзя сказать о самих автомобилях из КНР.