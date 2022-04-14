Почему после замены колодок часто происходит повышенный износ тормозных дисков

Обычно при покупке тормозных колодок водители ориентируются на то, что посоветует продавец, особо не вникая в подробности. Часто ограничиваясь стандартными вопросами, вроде подходит ли запчасть к конкретной марке автомобиля. А между тем, подобный подход чреват проблемами, ведь рынок запчастей уже наводнили, как неизвестная китайская продукция, так и откровенные подделки, произведенные в разных странах, в том числе и в России. В итоге обычные, на первый взгляд, тормозные колодки могут принести массу проблем.
Начнем с самой дешевой продукции, на которую наши покупатели все больше обращают внимание. При производстве доступных запчастей нужно, чтобы в составе колодки было много абразивов, дабы изделие обладало высоким коэффициентом трения. Ведь от этого зависит эффективность торможения. В итоге такие колодки не только сильно шумят при замедлении автомобиля, но и активно изнашивают диски. Последние быстро приходят в негодность, а сейчас их замена обойдется дорого.
А если говорить про откровенные подделки, где абразивы уж слишком жесткие, то на дисках со временем появляется много мелких бороздок. Примерно таких, как-будто между диском и колодкой попал камень. Эти борозды ухудшают торможение и приговаривают диски к замене.
Интересно и то, что в состав качественных тормозных колодок входит три десятка различных материалов, в том числе и смазки! Смазывающие компоненты колодкам необходимы, потому как делают ее работу тише и берегут от чрезмерного износа. Если все компоненты подобраны должным образом, то такая колодка не только эффективно тормозит, но еще и отлично отводит тепло, дабы не крошиться при высоких нагрузках.
Дешевые колодки или низкосортные изделия такими качествами похвастать не могут. От этого идет нагрузка, как на колодки, так и на диски. Колодки при нескольких интенсивных торможениях в пол могут даже загореться открытым пламенем. Это может привести к локальному нагреву диска. От этого его может повести, что отразится на эффективности замедления.