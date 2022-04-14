Почему после замены колодок часто происходит повышенный износ тормозных дисков

Обычно при покупке тормозных колодок водители ориентируются на то, что посоветует продавец, особо не вникая в подробности. Часто ограничиваясь стандартными вопросами, вроде подходит ли запчасть к конкретной марке автомобиля. А между тем, подобный подход чреват проблемами, ведь рынок запчастей уже наводнили, как неизвестная китайская продукция, так и откровенные подделки, произведенные в разных странах, в том числе и в России. В итоге обычные, на первый взгляд, тормозные колодки могут принести массу проблем.

Начнем с самой дешевой продукции, на которую наши покупатели все больше обращают внимание. При производстве доступных запчастей нужно, чтобы в составе колодки было много абразивов, дабы изделие обладало высоким коэффициентом трения. Ведь от этого зависит эффективность торможения. В итоге такие колодки не только сильно шумят при замедлении автомобиля, но и активно изнашивают диски. Последние быстро приходят в негодность, а сейчас их замена обойдется дорого.