Бывший завод Nokian в России начнет выпуск шин под новой маркой

Напомним, что предприятие по выпуску легковых покрышек во Всеволожске Ленинградской области — это действительно большой завод, способный ежегодно выпускать более 15 млн. автомобильных шин, а изготовленная здесь резина отправлялась на экспорт во многие страны мира. В частности, в прошлом году именно всеволожская площадка выпустила 80% всей продукции Nokian!

Руководство самой компании ранее заявило, что дальнейшая работа невозможна из-за санкций, а потеря российского конвейера будет компенсирована наращиванием объемов на других — в Финляндии и США. Финансовые потери составят около 300 млн. евро.

При этом, как сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, после ухода своего владельца завод не просто не закроется, а перейдет на выпуск шин под новым брендом. Однако менеджменту предстоит непростая работа по поиску новых рынков сбыта.

- Сложность в том, что сам лейбл, к которому привыкли, скорее всего, не останется, будет другой лейбл, и важно, чтобы он завоевал рынки сбыта, потому что шины поставлялись в Европу, Канаду и США, а недружественные страны запретили ввоз шин из России — приводит слова г-на Дрозденко ТАСС.

А вот немецкая компания Continental, напротив, возобновила производство на своем шинном заводе, что расположен под Калугой. И хотя прежде причиной остановки предприятия назывались политические мотивы, руководство немецкой компании приняло решение не бросать актив.