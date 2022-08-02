У российских автовладельцев набирает популярность тонировка «по-ирански»

На самом деле, «иранская тонировка» — это всего лишь пленка со светопропускаемостью 5, 10 или 15%, скрученная в рулон, на котором имеются несколько присосок. Изначально такие рулончики предназначались для грузовиков: когда большегруз стоит на стоянке, но водитель не хочет зашторивать плотные занавески, он может опустить затемненную шторку (их обычно ставят по две на лобовое стекло и по одной — на двери кабины).

Впрочем, в последнее время подобные аксессуары таже стали приобретать владельцы фургонов и минивэнов. В ожидании погрузки груза или посадки пассажиров можно опустить «тонировку», а затем, когда придет время ехать, поднять ее. Кроме того, «иранка» удобна на время парковки: в отличие от фольгированных солнцезащитных шторок на липучках, рулон пленки не надо специально доставать — он всегда под рукой.

А то, что «иранская тонировка» пользуется повышенным спросом именно сейчас, то это легко объяснимо: зимой она будет уже не слишком нужна автомобилистам.

И продолжая тему летней эксплуатации. Август — традиционно высокий сезон отпусков. В этом году многие не стали брать билеты на самолет и поезд, а поехали на юг на своих машинах, потому как такой вояж выходит много дешевле. Конечно же, «железных коней» подготовили к дальней дороге, но все предусмотреть нереально. О том, почему, казалось бы, исправная машина, вдруг, серьезно ломается по дороге на пляж, рассказывает портал «АвтоВзгляд».