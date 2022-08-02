У российских автовладельцев набирает популярность тонировка «по-ирански»

Фото: соцсети.
Не секрет, что одной из дружественных для России стран сегодня является Иран. И, возможно, поэтому среди автомобилистов повышенным спросом сейчас начала пользоваться «иранская тонировка». Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, что это такое.
Алексей Кованов

На самом деле, «иранская тонировка» — это всего лишь пленка со светопропускаемостью 5, 10 или 15%, скрученная в рулон, на котором имеются несколько присосок. Изначально такие рулончики предназначались для грузовиков: когда большегруз стоит на стоянке, но водитель не хочет зашторивать плотные занавески, он может опустить затемненную шторку (их обычно ставят по две на лобовое стекло и по одной — на двери кабины).

Впрочем, в последнее время подобные аксессуары таже стали приобретать владельцы фургонов и минивэнов. В ожидании погрузки груза или посадки пассажиров можно опустить «тонировку», а затем, когда придет время ехать, поднять ее. Кроме того, «иранка» удобна на время парковки: в отличие от фольгированных солнцезащитных шторок на липучках, рулон пленки не надо специально доставать — он всегда под рукой.

А то, что «иранская тонировка» пользуется повышенным спросом именно сейчас, то это легко объяснимо: зимой она будет уже не слишком нужна автомобилистам.

И продолжая тему летней эксплуатации. Август — традиционно высокий сезон отпусков. В этом году многие не стали брать билеты на самолет и поезд, а поехали на юг на своих машинах, потому как такой вояж выходит много дешевле. Конечно же, «железных коней» подготовили к дальней дороге, но все предусмотреть нереально. О том, почему, казалось бы, исправная машина, вдруг, серьезно ломается по дороге на пляж, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

новинки рынка, безопасность дорожного движения, аксессуары, тюнинг
2 августа 2022
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