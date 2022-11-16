Nokian продала свой российский завод, но без шин мы не останемся

Новым генеральным директором завода «Нокиан Тайерс» и подразделения «Нокиан Шина», занимающегося реализацией «резины», назначен Петр Золотарев. В свое время он занимал руководящий пост в скандально-известном «Юкосе», успел возглавить холдинг «Русские машины», а также поработать директором в «Амтел-Фредештайн» и «Росводоканале».

Ранее, напомним, главой российского представительства финской Nokian был Андрей Пантюхов, отдавший компании без малого 10 лет жизни.

В настоящий момент решается вопрос о смене логотипа и названия продукции, выпускающейся на заводе под Санкт-Петербургом. Российский офис «Нокиан» работает в прежнем режиме, никаких кадровых сокращений не планируется.

Стоит добавить, что Nokian присутствует на российском рынке с 2005 года. Только в минувшем году почти 80% легковых шин было произведено в нашей стране.