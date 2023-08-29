Минпромторг пообещал, что падение рубля не отразится на ценах автомобильных шин

— Доля натурального каучука из стран Азии в производстве легковых шин составляет около 5%. Рост курса рубля и удорожание натурального каучука не окажет существенного влияния на себестоимость легковых шин. Например, рост стоимости натурального каучука на 30% приводит к росту себестоимости шины на 1,5%, — цитирует представителей ведомства ТАСС.

Что касается ситуации с подорожанием самого материала, допустим, убедили. А курс валют? В Минпромторге говорят, что наши производители используют в основном то сырье, которое закупается в рублях. А доля иностранных компонентов якобы «невелика»: самая большая — у того же каучука. Но верится в это с трудом. Ведь, как известно, для выпуска покрышек требуется около 200 различных «ингредиентов», многих из которых в России нет. А значит, не влиять на стоимость шин курс валют никак не может.

С другой стороны, каких еще комментариев можно было ожидать от ведомства, неспособного оценить истинное положение дел и масштабы катастрофы? Автопром и смежные отрасли испытывают серьезные трудности, но вместо реальной поддержки производителей и граждан дорогой Минпромторг лишь вставляет всем палки в колеса: повышение утильсбора, субсидирование электромобилей. И, конечно, время от времени рапортует о своих успехах. Таких же иллюзорных, как и его меры помощи.