Почему на самом деле зимой автомобильные шины «убиваются» быстрее, чем летом

Согласно статистическим данным ряда международных независимых исследований, автомобильные покрышки быстро «умирают» не только из-за опасных «сюрпризов» на проезжей части, но и по причине пониженного давления в шинах. Последний фактор особенно актуален для эксплуатации в зимнее время года. Тем более, что при низких температурах «резина» подвергается дополнительным нагрузкам.

В холодную погоду и при резких перепадах температур резиновая смесь становится более жесткой, хотя так или иначе способна сохранять свои ходовые качества. Однако, как ни крути, в зависимости от использованных полимеров и ряда синтетических компонентов, покрышки имеют риск утрачивать свойства, становясь более уязвимыми к динамическим нагрузкам и механическим повреждениям. Особенно, если речь идет о недорогой продукции с применением самых дешевых материалов при изготовлении резинового слоя.

Кроме того, зимняя дорога коварно скрывает под снегом рытвины и ямы, а также разбросанные по полотну инородные предметы, способные повредить покрышку. Куда страшнее, если железяка или острый камень оказалась под слоем льда, который в разы усиливает эффект удара при попадании на него колеса. В подобных ситуациях может не «вывезти» даже самая крутая и разрекламированная покрышка.

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Как уже было сказано, пониженное внутреннее давление в ободе тоже готово сыграть с автовладельцем злую шутку. Дело в том, что при низких температурах это самое давление неминуемо падает, что негативно сказывается на износостойкости шины.

Не зря же ведь профильные эксперты рекомендуют поддерживать в колесе примерно на 0,2 атмосфер больше необходимого показателя. Однако многие водители об этом забывают, либо не придают столь важному нюансу серьезное значение.

А между тем, необратимо деформируется каркас по всей окружности боковин покрышки, которая лишается свойств износоустойчивости, а то и попросту теряет форму, провоцируя повреждения. Особенно легко разорвать «резину» в условиях наледи, маскирующей ухабы и расколы. Куда опаснее, если автомобиль с приспущенными шинами при этом будет двигаться на высокой скорости.

А еще нередко на морозе происходит утечка воздуха из-под шипа, что также принципиальным образом отражается на ключевых свойствах покрышки.