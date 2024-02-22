Как опытные водители дорабатывают АКБ, кратно увеличивая срок ее службы

Непривычно морозная и снежная зима сезона 2023/2024 научила многих автовладельцев пользоваться общественным транспортом: кто-то с утра просто не смог откопаться и выехать, а другие даже не завелись. Прочувствовав ситуацию, моторизованные граждане решили, что «пусть стоит» и начали использовать автомобиль только по выходным. И тут про себя напоминает севший аккумулятор. Замкнутый круг, который нужно было размыкать. И решение нашлось. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Аллегория на тему «как я провел этим летом» в последних трещащих морозах выглядит следующим, весьма неприглядным и трудозатратным образом: «как я копал этой зимой». А ведь копали все, даже владельцы внедорожников, обнаруживших свои «вездеходы» в огромном после прохода трактора сугробе.

И, повторимся, стало все больше водителей, просто махнувших рукой и купивших проездной до весны. Разве что на выходных, изрядно поработав лопатой и щеткой, выкатывают они свои многострадальные транспортные средства. Если те, конечно, заведутся.

Фокус в том, что от простоя высаживается любой, даже новый аккумулятор: дополнительно установленные «музыка» и сигнализация, забытый в салоне свет или не выключенные фары дело свое делают. Да и фактор мороза никто не отменял. С годами же любой, даже самый совершенный и качественно обслуженный автомобиль начинает страдать утечками тока, такова судьба.

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Три-четыре разрядки АКБ – и добро пожаловать в магазин автозапчастей. С великим трудом можно себе представить прекрасную половину человечества, только-только уместившую свое ТС в огромном, но свободном сугробе на парковочном месте, и отважно лезущую под капот с рожковым ключом на 10 – клемму скидывать. А ведь скинутая вовремя клемма – единственный способ сохранить живительный заряд в батарейке.

Не можешь предотвратить – возглавь! Воспользовавшись этой аксиомой, опытные водители давно уже заменили штатное подключение минусовой клеммы на АКБ на усовершенствованную модель – с размыкателем. Устройство стоит недорого, около 500 рублей, однако именно оно позволяет сберечь аккумулятор на годы, сделав процесс обесточивания электрической сети транспортного средства максимально простым – флажок передвинул, капот закрыл и топай домой.

Уже не требуется ни ключа, не испачканных рук, ничего: буквально одно движение. С такой доработкой, во-первых, АКБ прослужит дольше, а во-вторых, позволит завести машину в нужный момент без плясок с бубнами. Истинная причина функциональности размыкателя кроется в человеческой психологии: если операцию можно сделать просто, быстро и не измарав руки, то вероятность ее проведения значительно выше! А что может быть проще, чем одно легкое движение, для которого не требуется никакого инструмента?