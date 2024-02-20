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Новая беда: чем еще «порадовали» китайские машины русской зимой

Одним из самых популярных китайских машин на отечественном рынке стал симпатичный и вместительный кроссовер, который можно было, благодаря схеме параллельного импорта, купить за приемлемые по нынешним временам деньги – гораздо дешевле чем у официальных дилеров марки. Однако морозы не пощадили и его: первая же зима заставили новоявленных автовладельцев усомниться в своем выборе. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Новая беда: чем еще «порадовали» китайские машины русской зимой

Годы общения с японским, корейским, американским и европейским автопромами несколько разбаловали отечественного автомобилиста: появилась уверенность, что первые три-пять лет в машине можно мять только масло и лампочки.

Ремонты, скрипы и сверчки придут потом, после первой пятилетки, да и есть возможность передать флаг борьбы с ними по наследству следующему владельцу, взяв себе снова новенькую. Тяжелый вывод последних 24 месяцев: пора принять действительность такой, как она есть. А она крепко поменялась.

Китайские автомобили далеко не такие прогнозируемые и понятные, многие решения, в них примененные, требуют иного подхода, а уж про адаптацию для российских условий эксплуатации можно только помечтать. Подкинул масла в огонь и герой этой публикации, который, согласно многочисленным топикам во всемирной паутине, внезапно загремел на морозах.

Нет, не подвеска. И сборка не подвела – все там нормально со сборкой. Беда пришла откуда не ждали и, честно говоря, ранее не сталкивались. Не согласные с дискомфортом от лишних звуков в своем новом автомобиле владельцы разобрали салон автомобиля и увидели впечатляющую картинку.

Воистину, зрелище не для слабонервных: китайская «шумка» просто раскрошилась, превратившись в россыпь мелких и твердых элементов, которые и бренчали.  Не просто отклеилась или потрескалась, а именно отвалилась и раскрошилась, что говорит о неподходящем качестве самого материала для российских погодных условий. 

Веник с такой задачей, конечно, справится, но перед этим придется разобрать салон, снять сиденья и ковер, а так же решить вопрос с заменой. Во сколько обойдется «реконструкция»? По скромным подсчетам, просто убрать последствия холодов – от 10 000 до 15 000 рублей. А полная переделка заводской шумовиброизоляции с заменой некондиционного материала на новый, подходящий для эксплуатации в России – от 100 000 рублей. Ведь менять придется повсеместно.

Фото АвтоВзгляд.
Фото АвтоВзгляд.

Почему так происходит? Сумасшедшая динамика обновления модельного ряда, свойственная китайским производителям, просто не позволяет проводить реальные испытания на «живом примере»: обкатывать машины по пустыням и вечной мерзлоте некогда!

Пройдя испытания на полигоне, новый автомобиль отправляется на стенды, где и проезжает свои сотни тысяч километров. Но происходит этот процесс в помещениях, а зачастую – и вовсе на экране компьютера. А вот на мороз машины, судя по всему, не выгоняют.

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