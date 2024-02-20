Новая беда: чем еще «порадовали» китайские машины русской зимой

Одним из самых популярных китайских машин на отечественном рынке стал симпатичный и вместительный кроссовер, который можно было, благодаря схеме параллельного импорта, купить за приемлемые по нынешним временам деньги – гораздо дешевле чем у официальных дилеров марки. Однако морозы не пощадили и его: первая же зима заставили новоявленных автовладельцев усомниться в своем выборе. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Годы общения с японским, корейским, американским и европейским автопромами несколько разбаловали отечественного автомобилиста: появилась уверенность, что первые три-пять лет в машине можно мять только масло и лампочки.

Ремонты, скрипы и сверчки придут потом, после первой пятилетки, да и есть возможность передать флаг борьбы с ними по наследству следующему владельцу, взяв себе снова новенькую. Тяжелый вывод последних 24 месяцев: пора принять действительность такой, как она есть. А она крепко поменялась.

Китайские автомобили далеко не такие прогнозируемые и понятные, многие решения, в них примененные, требуют иного подхода, а уж про адаптацию для российских условий эксплуатации можно только помечтать. Подкинул масла в огонь и герой этой публикации, который, согласно многочисленным топикам во всемирной паутине, внезапно загремел на морозах.

Нет, не подвеска. И сборка не подвела – все там нормально со сборкой. Беда пришла откуда не ждали и, честно говоря, ранее не сталкивались. Не согласные с дискомфортом от лишних звуков в своем новом автомобиле владельцы разобрали салон автомобиля и увидели впечатляющую картинку.

0/0

Воистину, зрелище не для слабонервных: китайская «шумка» просто раскрошилась, превратившись в россыпь мелких и твердых элементов, которые и бренчали. Не просто отклеилась или потрескалась, а именно отвалилась и раскрошилась, что говорит о неподходящем качестве самого материала для российских погодных условий.

Веник с такой задачей, конечно, справится, но перед этим придется разобрать салон, снять сиденья и ковер, а так же решить вопрос с заменой. Во сколько обойдется «реконструкция»? По скромным подсчетам, просто убрать последствия холодов – от 10 000 до 15 000 рублей. А полная переделка заводской шумовиброизоляции с заменой некондиционного материала на новый, подходящий для эксплуатации в России – от 100 000 рублей. Ведь менять придется повсеместно.

Фото АвтоВзгляд.

Почему так происходит? Сумасшедшая динамика обновления модельного ряда, свойственная китайским производителям, просто не позволяет проводить реальные испытания на «живом примере»: обкатывать машины по пустыням и вечной мерзлоте некогда!

Пройдя испытания на полигоне, новый автомобиль отправляется на стенды, где и проезжает свои сотни тысяч километров. Но происходит этот процесс в помещениях, а зачастую – и вовсе на экране компьютера. А вот на мороз машины, судя по всему, не выгоняют.