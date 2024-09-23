Проверь резину: почему камни, попавшие в протектор шины, надо удалять

Социальные и экономические катаклизмы последних лет сильно ударили по кошелькам россиян, хотя сильнее всего в этом смысле пострадали автовладельцы. В цене заметно выросли и автомобили — как новые, так и подержанные, и запчасти, и расходники, и услуги автосервисов. В итоге значительное число наших моторизованных соотечественников стало реже пользоваться услугами СТО, занимаясь обслуживанием своего авто или самостоятельно, или увеличивая интервалы посещения автомастерских. Экономить стали даже на своей безопасности. Так, скажем, в прошлом году 40% водителей отказались от покупки нового комплекта зимних шин. Что, кстати сказать, стала одним из факторов роста аварийности в стране. И это не удивительно, ведь эксплуатация повидавших виды покрышек сопряжена с рисками, о которых многие «рулевые» даже не подозревают!

И дело даже не в том, что многие рулевые не помнят, что минимальная глубина протектора летней шины должна составлять для легковушек и грузовых авто с максимальной массой не более 3,5 тонны 1,6 мм, а зимней — не менее 4 мм. Если эти показатели ниже, езда на подобных покрышках мало того, что крайне опасна, так еще и грозит штрафом в 500 рублей.

Беда в том, что изношенная покрышка, как рассказал «Российской газете» начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (шинный кластер «Кордиант») Алексей Стасюк, крайне подвержена риску пробоя протектора от камня или любого другого предмета с острой кромкой:

— Как правило, автомобиль используется на дорогах с разным покрытием, каждое из которых по-своему воздействуют на шины, — напоминает эксперт. — На дорогах с гравийным покрытием или даже с небольшим наличием камней есть риск получить механическое повреждение шины. На первый взгляд безобидный камень, застрявший в протекторе, может стать причиной взрыва шины и, как следствие, серьезного ДТП. При этом шины с малой остаточной глубиной протектора особенно подвержены риску пробоя протектора от камня...

Фото портала АвтоВзгляд.

По словам специалиста, «камни, долго находящиеся в канавках протектора, способны повредить подканавочный слой протектора до корда (внутренний слой шины, усиливающий прочность и обеспечивающий устойчивость при нагрузках).

В результате попадания влаги и пыли, в месте повреждения происходят необратимые процессы, которые нарушают адгезию (сцепление) между кордом и резиной. Длительная эксплуатация такой шины может привести к расслоению и преждевременному выходу ее из строя и даже взрыву при движении автомобиля".

Иными словами, за состоянием покрышек — и новых, и особенно старых, надо следить. Радует тут только одно: несмотря на трудные времена, российские водители все же понимают роль резины с точки зрения безопасности дорожного движения и потихоньку меняют старые комплекты шин на новые. Так, скажем, как уже писал портал «АвтоВзгляд» в первом полугодии 2024-го продажи покрышек выросли на 30% несмотря на то, что они подорожали примерно на 10%.

Речь в этой статистике идет по большей части о летней резине. Посмотрим, как поведут себя автовладельцы при переходе в зиму... к аналогичному периоду года прошлого почти на 30%. При этом в среднем резина подорожала примерно на 10 процентов. Это касается и тех колес, что выпускаются в нашем отечестве, и тех, что ввозятся из-за границы.