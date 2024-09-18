Эксперт объяснил, почему не стоит переводить авто с «синтетики» на «минералку»

Сегодня, когда россиянам приходиться все туже затягивать пояса, многие из них пытаются поддержать семейный бюджет, сокращая расходы на обслуживание личных автомобилей. Одни переходят с бензина марки АИ-95 на АИ-92, другие отказываются от покупки нового комплекта шин, третьи начинают проводить регламентное ТО самостоятельно. Причем последние частенько задумываются о смене моторного масла, заменяя привычный уже синтетический лубрикант на минеральный. Не думая при этом, как такая замена смазки скажется на здоровье двигателя. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в этом вопросе.

Чисто теоретически, переход с одного вида моторного масла на другое не должно привести к серьезным проблемам. Однако технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FitService Никита Родионов заявил «Российской газете», что этого лучше не делать. По его мнению, подобные эксперименты могут весьма пагубно сказаться на «здоровье» силового агрегата. Поэтому, говорит эксперт, «в двигатель необходимо заливать ровно то, что рекомендует автопроизводитель. Никаких вариаций и экспериментов здесь быть не может».

Иными словами, проводя очередное ТО, открываем инструкцию по эксплуатации транспортного средства и внимательно изучаем, какую смазку рекомендует применять автостроитель. И если он наряду с «синтетикой» допускает использование «минералки», а температура в регионе не опускается ниже 25 градусов, то Бог вам в помощь.

Но тут важно не запутаться в обозначениях. Поэтому стоит, наверное, напомнить (особенно в преддверии холодного сезона), что первая цифра перед буквой W на маркировке масляной канистры говорит о стойкости масла при определенных температурах. Цифры 10, 0 и 5 свидетельствуют, что смазка будет работать при температурах -25, -35 и -30, соответственно.

Кроме того, г-н Родионов напоминает, что при переходе с одного вида масла на другое, необходимо полностью промыть систему и заменить фильтр.