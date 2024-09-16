Вещь в себе: опасная особенность докатки, о которой не знают многие водители

Дороги у нас настолько ровные и прямые, асфальт настолько хорош, а грунтовки — словно пух, что половина водителей и не скажут сходу: докатка у них или полноразмерное запасное колесо. Не принято, знаете ли, лезть в недра багажника, чтобы выяснять подробности. До поры, до времени. А как случится — так хоть волком вой: дьявол таится там, где его никто и не ожидал. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Сложно поспорить с фактом: российские дороги за последние годы стали на порядок лучше. Не везде, конечно, но основные трассы у нас сегодня — загляденье. Богатые субъекты РФ не стесняются ремонтировать и региональные направления, и улицы городов, и даже иногда добираются до откровенной проселочной глубинки.

Дело идет. Не прошли улучшения незамеченными и для российских водителей: вспомнить, когда последний раз доставал запасное колесо сможет не каждый автовладелец. Некоторые даже не знают, есть ли оно и в каком виде: полноразмерное или докатка? И в этом незнании кроется очень большая опасность.

Во-первых, как минимум половина «рулевых» не сможет сходу рассказать о состоянии запасного колеса: цело ли, не потрескалось ли за годы в «подполе», держит ли давление. Да чего уж там, есть ли там вообще колесо?! Да, при покупке машины все, конечно, заглядывали в нишу для «запаски», но на этом — все. А ведь у многих моделей того же BMW, вместо «запаски» положен и вовсе ремкомлект. Кстати, он-то как — на месте? А срок годности? Впрочем, вернемся к недоразумениям с докаткой.

Фото globallookpress.com

Колесо-то проверить не очень сложно: разгреб мегатонны «полезного» и проверил. Даже пальцем потыкал: накачано или нет.

Но «диагностика запасного колеса» на этом не может быть закончена. Абсолютное большинство современных шоферов просто не способно и предположить, что даже исправная «докатка» в момент потребности не сможет быть установлена взамен проколотого колеса. И тому есть весьма простое, даже банальное объяснение. Дело в крепеже.

Продаются ли сегодня новые автомобили на стальных штампованных дисках? Продаются, но только отечественных брендов. Все иномарки — на «литье»! Но дуэт того самого «литья» и докатки, которая по умолчанию представляет собой узкую шину на столь же узком стальном диске, имеют одну важную, если не сказать — краеугольную «перчинку»: болтами от литого диска прикрутить к ступице докатку не получится.

Они слишком длинные. Запасное колесо будет болтаться, затянуть до упора не выйдет. Что логично: литой диск намного толще стального. И что делать, спрашивается? Особенно, километрах, эдак, в 300 от ближайшего крупного населенного пункта, в котором есть магазин скобяных изделий?

Фото globallookpress.com

В том же Mercedes, чьи кроссоверы укомплектованы именно докатками, в комплекте должен идти набор коротких болтов: он упакован в целлофан и лежит рядом с домкратом. Если автомобиль приобретен подержанным, запасных болтов в комплекте не было, их нужно обязательно докупить и положить на место.

Тоже самое следует сделать и владельцам всех остальных марок и моделей: проверить запасное колесо и убедиться в наличии крепежа. Иначе вернуть транспорт на ход и доехать до ближайшего шиномонтажа не выйдет. Но продавец вам об этом никогда не расскажет. Он и сам-то не знает.