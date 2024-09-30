Эксперт рассказал, для чего на шинах нужен протектор «елочкой»

В сегменте зимних шин российские автомобилисты часто выбирают «елочку» — направленный симметричный рисунок, он же скандинавский. Такая резина не только хорошо смотрится, но и обеспечивает безопасность при поездках в холодный сезон.

В беседе с «Российской газетой» начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Стасюк объяснил, что шины с «елочкой» дают лучшее сцепление с дорогой. Это особенно актуально, когда на дороге гололед, снег или «каша» из смеси воды, реагентов и снега.

Благодаря продуманной конфигурации и широким канавкам, направленные шины эффективно отводят «кашу» от пятна контакта с дорожным покрытием. Кроме того, машина лучше ускоряется и тормозит на скользкой поверхности за счет шин с «елочкой». В этом помогает длина ламелей и рабочих кромок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России дешевеют зимние автомобильные шины, а всесезонка дорожает. Покупка зимней резины и «переобувка» машины в этом году обойдется наши мавтолюбителям примерно в 72% от среднего ежегодного бюджета на обслуживание авто.