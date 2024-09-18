В России дешевеют зимние автомобильные шины, а всесезонка дорожает

Покупка зимней резины и «переобувка» авто в 2024 году обойдется российским автолюбителям примерно в 72% от среднего ежегодного бюджета на обслуживание машины. Всесезонные шины в среднем прибавили в цене 12%, летние — 6%. А зимние, что интересно, стали дешевле на 10% по сравнению с прошлогодними прайсами.

Как изменилась в этом году стоимость покрышек

В этом сезоне максимальные цены на зимнюю резину зафиксированы в сегменте коммерческого транспорта и спецтехники, рассказали эксперты компании «Альфа-Лизинг» в беседе с «Российской газетой».

Отмечается, что бизнесмены все чаще покупают китайские покрышки. Согласно подсчетам экспертов, 84% российских компаний могут отказаться от других шин в пользу брендов из Поднебесной. Уже 15% шин закупают там. Популярностью пользуются Sailun и Linglong, Triangle.

В тройку самых востребованных шин для комтранса пока входят марки Kama с 15-процентной долей, Michelin и Bridgestone, у которых по 12%. Резину для коммерческого транспорта чаще всего закупают для таксопарков, грузоперевозок и логистических компаний. Это 40 и 27% рынка.

Напомним, машины в России в некоторых регионах начинают переобувать уже в сентябре. Например, так происходит на Дальнем Востоке и в Сибири. Официальный переход на зимнюю резину стартует 1 декабря.