В России дешевеют зимние автомобильные шины, а всесезонка дорожает

В этом сезоне максимальные цены на зимнюю резину зафиксированы в сегменте коммерческого транспорта и спецтехники, рассказали эксперты компании «Альфа-Лизинг» в беседе с «Российской газетой».
Отмечается, что бизнесмены все чаще покупают китайские покрышки. Согласно подсчетам экспертов, 84% российских компаний могут отказаться от других шин в пользу брендов из Поднебесной. Уже 15% шин закупают там. Популярностью пользуются Sailun и Linglong, Triangle.
В тройку самых востребованных шин для комтранса пока входят марки Kama с 15-процентной долей, Michelin и Bridgestone, у которых по 12%. Резину для коммерческого транспорта чаще всего закупают для таксопарков, грузоперевозок и логистических компаний. Это 40 и 27% рынка.
Напомним, машины в России в некоторых регионах начинают переобувать уже в сентябре. Например, так происходит на Дальнем Востоке и в Сибири. Официальный переход на зимнюю резину стартует 1 декабря.