Минус китайские покрышки: дефицита зимних шин не будет, но они резко подорожают

Последние новости из КНР настораживают: производство шин в Поднебесной по разным причинам сильно замедлилось, часть тамошних заводов остановилось. То есть под большим вопросом оказалась поставки покрышек в Россию, в том числе и зимних. Но насколько эта история критична для отечественного автовладельца? Одни эксперты считают, что накопленные складские запасы не дают повода для беспокойства, к тому же и российские шинники продолжают выпуск продукции в полный рост. Другие же говорят о рисках для потребителей даже ходовых размеров и прогнозируют рост цен на 10-25%. Так стоит ли прямо сейчас бежать за зимней резиной или можно еще подождать? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в проблеме.

Эксперты объяснили, почему в этом сезоне зимнюю резину на авто лучше покупать летом

Китайские покрышки занимают около 31% российского рынка, что составляет более 17,5 млн. штук из 56,4 млн. реализованных в РФ в 2024 году. В сегменте зимних шин эта доля может достигать 50%, особенно в бюджетном и среднем ценовых сегментах. То есть, вроде бы, дефицит последних (особенно ближе к наступлению холодов) вполне возможен. Однако эксперты говорят скорее об обратном...

— Сокращение поставок шин из Китая, вызванное остановкой производства на отдельных заводах, действительно создает определенные риски для российского рынка, но отнюдь не является критическим, — отмечает Александр Стрельников, основатель транспортной компании RusTransChina. — Дело в том, что уже в начале 2025 года импорт из Китая снизился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Основные причины — и перенасыщение российского рынка подобной продукцией, и рост собственного производства покрышек в России на 13% —до 34,6 млн шин, а также проблемы с логистикой и дороговизна заемных средств. То есть с шинами в нашем отечестве все нормально, хотя автовладельцы и могут столкнуться с локальными перебоями в поставках, особенно в сегменте шин больших диаметров (18 дюймов и более), которые чаще импортируются. Но полный дефицит, повторю, маловероятен благодаря перечисленным выше факторам, — поясняет г-н Стрельников. С ним соглашается и Иларион Демчиков, директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex:

Фото globallookpress.com

— У дистрибуторов достаточно запасов покрышек на предстоящий зимний сезон. Отечественные производители также активно наращивают мощности. Например, только «Кордиант» планирует выпустить более 3 млн. шин на заводе в Калуге и еще около 1,2 млн в Ульяновске. Да и компания Ikon Tyres на своих заводах в России, Узбекистане и Казахстане способна производить до 9 млн. шин самой разной размерности (от 13 до 22 дюймов) в день...

Однако Ирина Франк, генеральный директор компании Frank Auto, более пессимистична:

—Ситуация с остановкой китайских заводов — серьезный удар по российскому рынку зимних шин. Китай в прошлые годы занимал 60-70% импорта зимней резины. Поэтому возможное нынешнее сокращение поставок — это потеря значительной части предложения. И по моим прогнозам, осенью автовладельцы могут столкнуться с дефицитом даже ходовых типоразмеров. Найти нужный размер в нужное время станет сложнее. Наибольшему риску подвержены покрышки 14-17 дюймов, — считает эксперт.

Но ей, в свою очередь, оппонирует Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию компании «АВТОДОМ Алтуфьево»: «Без шин осенью точно не останемся. Российские заводы и параллельный импорт позволят избежать коллапса».

А вот в чем эксперты портала «АвтоВзгляд» солидарны, так это в том, что рост цен на зимнюю автомобильную резину неизбежен. По словам Стрельникова, стоимость зимних шин в 2025 году может увеличиться на 10-20%. А г-жа Франк считает, что в начале осени они поднимутся в среднем на 15-25%, а на самые дефицитные позиции — еще выше.

Фото globallookpress.com

Поэтому все эксперты рекомендуют «готовить сани летом»: если автомобиль требует замены зимних шин, покупайте их заранее. Это поможет избежать ажиотажа и переплат. В связи с этим Иларион Демчиков напоминает, что «летний сезон — оптимальное время для покупки зимней резины. Вне сезона ее комплект дешевле на 10-12%».

При этом Ирина Франк предупреждает, что «во время ажиотажного спроса недобросовестные продавцы могут попытаться сбыть старые запасы (шины старше 5 лет). Поэтому обязательно проверяйте DOT-код на боковине шины и не берите покрышки старше 3-4 лет».