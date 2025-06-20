Это беда: проблемы китайских шин, о которых не принято говорить

Любой соискатель нового комплекта покрышек, как правило, добивается паритета двух параметров: чтоб резина стоила недорого и чтоб не особо шумела. Среди многочисленных брендов шин из Поднебесной, что заполонили российский рынок, подобные варианты отыскать можно. И народ радостно берет: новые «колеса», да еще и дешевле отечественных! А потом кусает локти. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

На первых километрах и не заметишь, зато потом — ощутишь в полной мере

Еще несколько лет назад убеждение, что «хорошая резина — это новая резина» было весьма актуальным: цена новых шин прямо соответствовала их характеристикам, а бренд на боковине был знаком качества. Платишь за «Конти» — получаешь и тишину, и «держак», и экстра возможности на высокой скорости. Все ясно и понятно.

Но времена изменились: сегодня приходится выбирать между отечественными и китайскими покрышками, и многие делают выбор в пользу резинотехнических изделий Поднебесной: цена не кусается, все размерности в наличии, а первые десять-двадцать километров успокаивают нервы — да нормальная резина! Будем честны: зачастую балансируется китайская шина куда лучше отечественной. Вот и второй козырь на весы.

Фото: globallookpress.com

Однако оценивать свойства шины по одной балансировке или на ровной сухой дороге с «городской скоростью» движения — крайне посредственное занятие. Ничего такая оценка, кроме того самого самоуспокоения, не даст.

Чтобы «понять покупку», верно осознать ее истинные возможности и для самого себя оценить «красные линии» новых покрышек, нужно поездить в условиях, далеких от идеальных.

Тут-то китайская шина, такая «чудесная» на первый взгляд, и покажется свое истинное «лицо».

Так уж сложилось, что одна поездка без какой-либо подготовки (проверку давления в каждой из четырех покрышек вряд ли можно зачесть за оную) сходу продемонстрировала разницу китайской шины и всех этих богомерзких «Мишленов» да «Континенталей».

Первое испытание — скорость. До 110 км/ч- никаких вопросов: все спокойно и прогнозируемо. Но у нас уже сейчас есть магистрали с отрезками, на которых 130 км/ч можно всем и без всяких оговорок, так что едем смело, но крепко держим руль: несмотря на верное давление в каждой шине, машина начинает требовать внимания к управлению и прямо ехать отказывается.

Фото: globallookpress.com

Более того: гудит, словно тепловоз на переезде, задавая помимо всего прочего вопросы еще и к шумоизоляции. Но это полбеды, главное — управляемость. А она — посредственная, на грани опасной. Удовольствия такая поездка не доставляет, посему знак с ограничением скорости принимается скорее с облегчением. Издевательство закончилось. Впрочем, и это, как оказалось, были мелочи.

Ведь чуть дальше пошел дождь. Обыкновенный сильный дождь с большими каплями, который российского водителя удивить ничем не может. Зато удивляет китайскую покрышку.

Начался ливень — пропал «держак». Машина «плыла» даже на 90 км/ч, по ощущениям вообще не касаясь асфальта и дрейфуя то к обочине, то к отбойнику, без какой-либо видимой причины. Комфортной скоростью в таком погодном режиме оказалась 70 км/ч. Не богато, далеко не уедешь.

Из сказанного выше следует сделать простой вывод: отзывы в Сети сейчас нужно читать вдвое внимательнее, втрое усерднее и отмерять не семь, как завещали предки, а девять раз перед тем, как выбрать конкретный вариант новых шин.

Приоритеты по ТТХ должны быть в следующем порядке: «держак», скорость, тишина, а не наоборот. Пусть гудит, лишь бы цеплялась! Иначе тормозной путь удивит всю семью.