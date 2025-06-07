Заместились: почему российская шина стоит дороже финского аналога

Довольно символично, что именно в июне 2025 года отечественный производитель шин Ikon Tyres презентовал новое поколение зимних фрикционных покрышек Autograph Snow 5 и шипованных Autograph Ice 10. Символизм в том, что в этот день, но ровно 20 лет назад, с конвейера тогда еще российско-финского завода во Всеволожске выкатилось первое колесо. Ну а сейчас на суд публике были представлены шины отнюдь не иностранного наследия, а первый полностью российский премиальный продукт.

Российская компания Ikon Tyres сумела не просто удержаться на плаву в сложное во всех отношениях время, но и за последние два года твердо встать на ноги. Наглядное тому доказательство: разработка и выпуск полностью собственной продукции. Именно зимние шины нового поколения из линейки Autograph стали для Ikon Tyres особой вехой в истории, ведь все тут — от разработки дизайна протектора, «колдовства» с составом резины и до полевых испытаний — сделано исключительно нашими специалистами.

При создании новинки конструкторы ориентировались на статистику продаж новых авто в России. Поскольку за последние три года автопарк страны претерпел существенные изменения, пришлось делать акцент именно на те размеры покрышек, что ставятся на китайские автомобили (а это далеко не всегда привычные сочетания ширины, высоты и радиуса).

В итоге, и в «липучке» Autograph Snow 5 и в «шиповке» Autograph Ice 10 получилось аж по 104 типоразмера! Причем и разбег по радиусу довольно большой: от R16 до R22. Новинки 2025 года, в отличии от ранее выпускаемых шин из линейки «Автограф», получили новую рецептуру резиновой смеси, сохраняющей свои свойства в более широком диапазоне температур (если в цифрах, то он стал на 35% шире, нежели у предшественников), что позволяет эксплуатировать покрышки без потери свойств как в условиях крайнего севера, так и в теплых зимах юга нашей страны.

Фото производителя.

ВГРЫЗАЕМСЯ В ЛЕД

Шипованная Autograph Ice 10 имеет симметричный направленный рисунок протектора, что, в общем-то, является зимней шинной классикой, потому как многолетний опыт производителей покрышек показал: именно такие «симметрично-направленные художества» лучше всего справляются со сложными зимними условиями.

А разработанный рисунок протектора не просто красив с эстетической точки зрения, но и наделен сугубо утилитарными свойствами. Например, центральная зона протектора отвечает за уверенные старт с места и торможение, а плечевая зона обеспечивает удержание авто в поворотах. Чтобы добиться максимальной стабильности резины в виражах, плечевые блоки протектора сделали менее подвижными за счет расположения так называемых полумостов.

А еще добавлена жесткость блокам ламели с особой трехмерной структурой (именно это и позволяет блокам выдерживать самые тяжелые нагрузки). Кроме того, 3D-ламели увеличивают общее количество активных сцепных кромок: это особенно важно при движении по обледенелым и заснеженным дорогам.

«ЗУБЫ» В ДВА РЯДА

Еще одно интересное конструкторское решение: использование двух видов шипов. Одни разработаны специально для центральной части протектора (чтобы обеспечивать высокое продольное сцепление при ускорении и торможении), а другие — для плечевых зон (дабы гарантировать поперечное сцепление при прохождении поворотов и при перестроении на обледенелом или заснеженном покрытиях).

Фото производителя.

ЗНАТНАЯ «ПИЛИПАЛА»

Фрикционные покрышки Ikon Tyres Autograph Snow 5 довольно похожи по составу резины и примененным новым технологиям со своим «зубастым» собратом. Тот же двойной текстильный каркас, увеличивающий прочность покрышки, те же 3D-ламели в рисунке протектора (хотя сам рисунок протектора немного другой), тот же новый состав резины, обеспечивающий широкий диапазон температурного использования и стойкость к ультрафиолету.

Правда, как говорит сам производитель, между «шиповкой» и «липучкой» есть небольшая разница в составе резины. Дело в том, что в местах установки шипа использована более жесткая резина, обеспечивающая надежную фиксацию этого элемента.

Новинки поступят в продажу уже к началу зимнего сезона: в сентябре. «Шиповка» на момент старта продаж будет представлена сразу во всех 104 типоразмерах, а вот фрикционная Autograph Snow 5 по началу будет доступна лишь в наиболее массовых типоразмерах. Но к декабрю производитель обещает, что на прилавках мы увидим полную гамму.

Что касается цен, то на презентации новых покрышек конкретных цифр названо не было, ибо до осени жизнь и прайс-листы в нашей стране могут круто измениться. Но для ориентира представители марки подчеркнули: их резиновые изделия, исключительно из применения новых материалов и технологий изготовления, окажутся примерно на 15% дороже своих финских предшественников.