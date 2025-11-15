Некруглая: в чем настоящая проблема отечественных шин

От любви до ненависти — один шаг. Оказывается, что от дефицита до затоваривания складов — тоже. На слуху еще события 2022-2023 годов, когда купить новые шины было практически невозможно, потому что поставки встали вместе с российскими заводами, продавцы взвинтили цены, а конечный потребитель вынужден был за все политико-экономические невзгоды заплатить из своего кармана. Многие обреченно достали кошелек, еще больше водителей сыграли в русскую народную игру «еще походит». Но на следующий год твердо решили «обувь» своей «ласточке» обновить.
И вот кризис завершен, о чем отчитались и продавцы, и производители: отечественные шинные заводы вышли на нужную мощность, из Китая подвезли безымянных, но доступных аналогов. При этом «поднебесная» продукция, традиционно уже, оказалась очень «разносторонней»: кому-то достались неплохие покрышки, кому-то — ужасные.
Меньше всего повезло тем, кому выпала хорошая и плохая пары в одной закупке. Однако этот нюанс отчего-то не повернул всех российских водителей к «китаю» задом, а к российским шинным компаниям — передом. Наоборот, судя по социальным сетям и форумам, все больше и больше автомобилистов задумываются о покупке именно шин из КНР. Почему же так?
Проблема, как обычна, многогранна, однако две ее стороны особо заметны. Во-первых, цены: российские шины, став окончательно и бесповоротно российскими, резко подорожали. Мол, рынок, такое ценообразование. Но параллельно с процессом увеличения стоимости, внезапно «сникло» качество.
Многие сделанные в РФ шины чертовски плохо балансируются, иногда нужно крутить резину по диску, чтобы хоть как-то найти относительный баланс. Так же, несмотря на заверения в сохранении рецептов и технологий, новая покрышка и звучит громче, и гребет хуже, чем довоенная. В чем же дело? Видимо, вынужденные, но изменения, все же пришлось внести в технологические процессы. И водитель это сразу почувствовал и руками, и ушами.
Вторая важная причина быстрого признания китайских изделий: размеры. Издревле на Руси делали шины до R17 включительно. А дальше — импорт. Новые же «чайнакары», которые сейчас и являются основными потребителями новых шин, оснащены колесами больших диаметров. У них возможности «поддержать отечественного производителя» нет даже теоретически: не делают у нас колеса для современных китайских ТС.
В итоге покупателем отечественной резины стал владелец подержанной иномарки или «Лады». А он, уж простите, сначала смотрит на цену, а потом — на возможности покрышки. И в двух этих «опциях» отечественная шина, к великому сожалению, раз за разом проигрывает китайской.