Это фиаско: покупатели новых китайских шин столкнулись с очередной проблемой

Массовый исход приличных шинных брендов в 2022 году и длительная перестройка отечественных конвейеров, из которых «не только лишь все» продолжили работать в прежнем режиме и под старыми «флагами», привели к засилью «безымянных» китайских покрышек на российском рынке. Разнообразие — это, конечно, хорошо, это ценно для покупателя в любом смысле слова, но хотелось бы иного выхода из сложившейся ситуации. На первых порах казалось, что решение найдено, но потом наступил второй сезон эксплуатации.

Оказалось, что одноразовыми могут быть не только пластиковые ложки и вилки

Четвертый год «принудительного знакомства» с продукцией китайской промышленности внезапно обернулся целой чередой «открытий чудных», которые оценили лишь немногие отечественные автомобилисты. Вереница новинок, буквально сбивающая с ног девятибалльной волной, обернулась «пробуждением»: Поднебесная позволяет себе штамповать откровенный «сырец», который не выдерживает отечественной эксплуатации.

И никакой критики тоже не выдерживает. В частности, многочисленные, доступные на первый взгляд покрышки родом из КНР поставили своих новых обладателей в весьма неудобную и некрасивую позу. Социальные сети, что являются срезом народного интереса и внимания, наполнились сообщениями о знакомстве с новыми «поднебесными» шинами. Знакомстве и разочаровании.

Многие столкнулись с весьма неприятными особенностями «китайского промышленного чуда». Год 2022-2023 народ, как правило, покрышки «докатывал»: традиционные поставщики ушли, широкого выбора по типу и размеру не было, а продавцы «ломили цену», реализовывая остатки. А вот «заехав» в год 2024-й на резине типа «лысьен», многие, трезво рассудив, что шины дешевле железа, пошли в магазины...

Фото: АвтоВзгляд

А там — сплошной «китай» с небольшим вкраплением отечественного производства, да еще и с новыми именами. Берем то, что дешевле, по классике? Огромное количество покупателей покрышек из Поднебесной — «а че, дешево и сердито, рисунок хороший, да и новые» — так и сделали. Но бренды уходят, а вечные правила остаются: скупой платит дважды.

На второй год эксплуатации оказалось, что китайские шины крайне требовательны не только к манере вождения — ям и «лежачих полицейских» не прощают — но еще и очень «бдительно» относятся к вопросу хранения. Одна зима в гараже — и выбрасывай. Многие автовладельцы столкнулись с тем, что на второй сезон отбалансировать колесо уже не получается — шина, как говорят мастера, «пошла яйцом». То есть деформировалась до такого состояния, что грузиками на диске нужной траектории ей уже не придать, а ехать больше 40-50 км/ч просто не выходит.

Дальше начинается разбор полетов: а почему так? Оказывается, хранили неправильно, лежала спущенной и в самом низу огромной стопки покрышек. И если японские, корейские и даже отечественные шины такое к себе отношение прощали, к чему мы все и привыкли, то «китаянка» быстро деформируется, теряет геометрию и может использоваться разве что в клумбе на даче (хотя за это, напомним, сегодня в России штрафуют). Лебедя еще можно «свернуть». А вот на автомобиль ее лучше не ставить, ведь резина дешевле железа, помните?