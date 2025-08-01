Это фиаско: покупатели новых китайских шин столкнулись с очередной проблемой

Четвертый год «принудительного знакомства» с продукцией китайской промышленности внезапно обернулся целой чередой «открытий чудных», которые оценили лишь немногие отечественные автомобилисты. Вереница новинок, буквально сбивающая с ног девятибалльной волной, обернулась «пробуждением»: Поднебесная позволяет себе штамповать откровенный «сырец», который не выдерживает отечественной эксплуатации.
И никакой критики тоже не выдерживает. В частности, многочисленные, доступные на первый взгляд покрышки родом из КНР поставили своих новых обладателей в весьма неудобную и некрасивую позу. Социальные сети, что являются срезом народного интереса и внимания, наполнились сообщениями о знакомстве с новыми «поднебесными» шинами. Знакомстве и разочаровании.
Многие столкнулись с весьма неприятными особенностями «китайского промышленного чуда». Год 2022-2023 народ, как правило, покрышки «докатывал»: традиционные поставщики ушли, широкого выбора по типу и размеру не было, а продавцы «ломили цену», реализовывая остатки. А вот «заехав» в год 2024-й на резине типа «лысьен», многие, трезво рассудив, что шины дешевле железа, пошли в магазины...
А там — сплошной «китай» с небольшим вкраплением отечественного производства, да еще и с новыми именами. Берем то, что дешевле, по классике? Огромное количество покупателей покрышек из Поднебесной — «а че, дешево и сердито, рисунок хороший, да и новые» — так и сделали. Но бренды уходят, а вечные правила остаются: скупой платит дважды.
На второй год эксплуатации оказалось, что китайские шины крайне требовательны не только к манере вождения — ям и «лежачих полицейских» не прощают — но еще и очень «бдительно» относятся к вопросу хранения. Одна зима в гараже — и выбрасывай. Многие автовладельцы столкнулись с тем, что на второй сезон отбалансировать колесо уже не получается — шина, как говорят мастера, «пошла яйцом». То есть деформировалась до такого состояния, что грузиками на диске нужной траектории ей уже не придать, а ехать больше 40-50 км/ч просто не выходит.
Дальше начинается разбор полетов: а почему так? Оказывается, хранили неправильно, лежала спущенной и в самом низу огромной стопки покрышек. И если японские, корейские и даже отечественные шины такое к себе отношение прощали, к чему мы все и привыкли, то «китаянка» быстро деформируется, теряет геометрию и может использоваться разве что в клумбе на даче (хотя за это, напомним, сегодня в России штрафуют). Лебедя еще можно «свернуть». А вот на автомобиль ее лучше не ставить, ведь резина дешевле железа, помните?