Последняя осень: когда летнюю резину нужно отнести на помойку, а не в гараж

Ничто так не увлекает отечественного автомобилиста по осени, как мысли о резине: то ли выбросить и купить новую, толи «еще походит». Дать точный диагноз шинам получается не всегда, однако есть очень точные «симптомы», позволяющие принять единственно верное решение. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Давайте начистоту: шины — сложная субстанция, относительно которой конкретики и понимания найдется слишком мало. Базис — личный опыт, а дальше уж как пойдет. Судите сами: грыжа — приговор? Теоретически — безусловно, разрушена силовая основа, фундамент покрышки, дальнейшая эксплуатация просто запрещена.

Боковой порез фатален? Конечно, разрушены корды, восстановлению не подлежит. Однако шиномонтажники приклеивают заплатки, намазывают неким клеем, лепят какую-то накладку, и народ продолжает ездить, мотивирую свое решение ценообразованием. Тезис о том, что резина дешевле железа — не убедителен. До поры до времени, естественно. Правда, затем уже может быть слишком поздно.

Но идем дальше. На каждой покрышке есть индикаторы износа «рабочей поверхности». Мол, именно по ним можно оценить состояние шины, вернее — ее протектора. И в этом кроется чудовищная опасность: наличие высокой остаточной глубины протектора не всегда характеризует шину, как исправную.

Во-первых, даже эксперты говорят о том, что, потеряв четверть «верхнего слоя», колесо будет работать в половину хуже, чем новое. Во-вторых, есть немало примеров, когда протектор жив и прекрасен, а шине — хана. Редкая покрышка отправляется в утиль, будучи истертой: гораздо больше их число находят последнее пристанище на помойке по другим, куда более прозаическим причинам. И об этом стоит поговорить подробнее.

Фото: avtovzglyad.ru

Перво-наперво, смотрим на состояние резины. Да не на протектор, а на наличие трещин: от давности лет или просто неправильного хранения верхний слой шины покрывается тончайшей паутиной трещинок, каждая из которых на стыке или яме рискует стать грыжей или просто разойтись, приведя к взрыву колеса. Однозначно на помойку.

Далее стоит осмотреть равномерность износа «круглой»: кривые диски, езда на низком давлении, сбитый развал-схождение приводит к неравномерной выработке. И в экстренной ситуации, когда от шины потребуется весь ее арсенал, покрышка просто подведет. Сразу в утиль. Пункт под номером три — геометрия: если шина уже плохо балансируется, мастер долго подбирает грузики или крутит покрышку на диске — это приговор. Такое состояние резины гарантируют проблемы с рулежкой, тремор на руле и добрый десяток других последствий. Надо менять.

Вишенка на торте — нарушение внутреннего обода, прилегающего непосредственно к диску. Случается такое от неисправного шиномонтажного станка или неопытного мастера, производившего разборку колеса. Сюда же стоит отнести и постоянное «отслоение» уже собранной на диск шины от «носителя»: если при сборке нужен герметик — это плохо. Это симптом необходимости скорой замены.

У шины нет определенного пробега, при котором она однозначно нуждается в замене: «наездники» приговорят новое колесо и за тысячу километров, но аккуратный водитель проедет на нем 60-80 тысяч и бед знать не будет.