Пора, брат, пора: как узнать, что пора менять покрышки, даже если они еще неплохо выглядят

Специалисты разных шинных брендов, опрошенные в разное же время, сходятся в одном: невозможно определить точный ресурс покрышки, поскольку он напрямую связан с манерой вождения. Особо «талантливые» могут и за неделю «уездить» шину до замены. Так же есть четкое понимание, что срок годности автомобильной резины — около пяти лет. Дальше начинаются процессы, снижающие ее эффективность на дороге. А ключевое правило о шинах гласит, что они дешевле «железа».
Дефицит на российском рынке новых шин давно спал, отечественные заводы медленно, но верно наращивают производство, а изобилие сказалось на ценообразовании: приличный комплект популярного радиуса уже можно купить за вполне приемлемую сумму. Хочешь Gislaved, он же Continental, хочешь Ikon, он же Nokian, хочешь Pirelli — все в наличии.
Может воспользоваться затишьем, не дожидаясь бури? Тем более имеющиеся покрышки давно уже просятся «на пенсию». Дело за малым: как определить окончательное наступление того самого «пенсионного» возраста, чтобы со всей уверенностью замотивировать самого себя на приобретение нового комплекта?
На каждой современной легковой шине есть специальные метки, истирание которых говорит о расходе ресурса. Стерлась последняя — готовь кошелек. Но это же не экономично, скажут российские водители, ведь протектора еще — выше крыши! В таком случае есть очень любопытный инструмент, весьма популярный в Европе: специальная линейка для измерения шин.
На ней четко прописаны «предельные» значения высоты протектора. Здесь имеются две «пороговых отметки» — рекомендованный лимит для летней шины, составляющий 3 мм, и стандартная минимальная глубина протектора — 1,6 мм. Вот такие требования предъявляют педантичные европейцы. Да и стоит «прибор» на популярной китайской барахолке не очень дорого: от 200 до 900 руб. в зависимости от модели.
Отдельно, пожалуй, стоит сказать, что износ покрышки не всегда связан с «облысением»: грыжи, боковые порезы, серьезные и многочисленные повреждения плоскости контакта с асфальтом — тоже повод сходить в магазин. Как и паутина трещин, которая появляется на шине от времени и неправильного хранения. Так же не забываем и про нарушение геометрии покрышки, которая приведет к регулярным утренним упражнениям с насосом и дискомфорту за рулем. Во всех вышеперечисленных случаях шины стоит заменить.