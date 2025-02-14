Пора, брат, пора: как узнать, что пора менять покрышки, даже если они еще неплохо выглядят

В России принято менять покрышки, когда они лопаются или, в лучшем случае, когда начинают спускать каждый день. А ведь и до первого, и до второго вариантов дело лучше не доводить. Особенно если помнить, что, как подсказывают эксперты, шины исправно выполняют свою задачу до определенного износа, а потом становятся практически бесполезными — подкачивай их хоть каждые 10 минут. Как поймать этот неловкий момент вовремя, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Специалисты разных шинных брендов, опрошенные в разное же время, сходятся в одном: невозможно определить точный ресурс покрышки, поскольку он напрямую связан с манерой вождения. Особо «талантливые» могут и за неделю «уездить» шину до замены. Так же есть четкое понимание, что срок годности автомобильной резины — около пяти лет. Дальше начинаются процессы, снижающие ее эффективность на дороге. А ключевое правило о шинах гласит, что они дешевле «железа».

Дефицит на российском рынке новых шин давно спал, отечественные заводы медленно, но верно наращивают производство, а изобилие сказалось на ценообразовании: приличный комплект популярного радиуса уже можно купить за вполне приемлемую сумму. Хочешь Gislaved, он же Continental, хочешь Ikon, он же Nokian, хочешь Pirelli — все в наличии.

Может воспользоваться затишьем, не дожидаясь бури? Тем более имеющиеся покрышки давно уже просятся «на пенсию». Дело за малым: как определить окончательное наступление того самого «пенсионного» возраста, чтобы со всей уверенностью замотивировать самого себя на приобретение нового комплекта?

Фото aliexpress.ru

На каждой современной легковой шине есть специальные метки, истирание которых говорит о расходе ресурса. Стерлась последняя — готовь кошелек. Но это же не экономично, скажут российские водители, ведь протектора еще — выше крыши! В таком случае есть очень любопытный инструмент, весьма популярный в Европе: специальная линейка для измерения шин.

На ней четко прописаны «предельные» значения высоты протектора. Здесь имеются две «пороговых отметки» — рекомендованный лимит для летней шины, составляющий 3 мм, и стандартная минимальная глубина протектора — 1,6 мм. Вот такие требования предъявляют педантичные европейцы. Да и стоит «прибор» на популярной китайской барахолке не очень дорого: от 200 до 900 руб. в зависимости от модели.

Отдельно, пожалуй, стоит сказать, что износ покрышки не всегда связан с «облысением»: грыжи, боковые порезы, серьезные и многочисленные повреждения плоскости контакта с асфальтом — тоже повод сходить в магазин. Как и паутина трещин, которая появляется на шине от времени и неправильного хранения. Так же не забываем и про нарушение геометрии покрышки, которая приведет к регулярным утренним упражнениям с насосом и дискомфорту за рулем. Во всех вышеперечисленных случаях шины стоит заменить.