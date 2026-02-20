В 2026 году шиномонтаж в России подорожает на 15%

Ближайшей весной услуги шиномотажа в нашей стране будут стоить на 10-15% дороже, чем в прошлом году. Прайс-листы заставляют переписывать инфляция и совокупный рост издержек бизнеса.

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказал директор по маркетингу международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Олег Бачманов. По его словам, отрасли не хватает квалифицированных работников. Чтобы удержать действующих сотрудников, сервисы шиномонтажа вынуждены поднимать зарплаты, закладывая прибавку в конечную стоимость переобувки машины.

Помимо всего прочего, бизнесменам стали дороже обходиться комплектующие и оборудование. Например, больше кусаются цены на балансировочные станки и расходники, их амортизацию тоже приходится учитывать при формировании ценовой политики, отметил эксперт.

Диапазон цен на шиномонтаж привязан к конкретным видам услуг и регионам, прибавка в случае популярных типоразмеров покрышек окажется ощутимее всего, заключил г-н Бачманов.

