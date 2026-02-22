Хочу красивые колеса: стоит ли покупать на лето диски большего радиуса

На дворе — конец февраля, календарной зиме остались считанные дни, и автовладельцы уже задумываются о весенней «переобувке». Многие присматривают себе новые колеса: аппетит, как известно, приходит во время еды, и предстоящая покупка начинает увеличиваться в размерах. Но стоит ли ставить на свою машину диски большего радиуса и во что по итогу выльется такое улучшение? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Колеса делают половину внешнего вида машины, а свои автомобили мы любим и хотим ими гордиться. Оборачиваться каждый раз, оставляя на парковке. Да и ездить на них, судя по ценам в дилерских центрах, мы будем еще очень долго: обновка для большинства — разве что на вторичном рынке. Так что украсить и улучшить — решение популярное. А в этом направлении на почетном первом месте располагаются диски с резиной: огромное, почти утыкающееся в арки литье с тонкой прослойкой шины нынче в моде. Ставить ли такие же себе?

Практика показывает, что, выбирая новые колеса, многие автовладельцы стараются подобрать диски побольше, увеличив штатную заводскую размерность: дыра между шиной и аркой нравится инженерам, но не собственникам. Более того, втыкая огромный диск, приходится жертвовать высотой покрышки, чтобы «обновка» банально влезла на «посадочное место».

Однако этот неловкий момент никого не волнует: красота требует жертв, а «литье», да еще и впечатляющего диаметра — это красиво. Ну может чуть пожестче станет машина, кого же это отпугнет? Но эксперименты с заводскими размерами колес часто приводят к большим проблемам.

Фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Во-первых, штатная размерность — величина рассчитанная, выбранная исходя из необходимой нагрузки. Поставили «колесья» побольше с шиной поменьше? Вырастет, спасибо увеличившемуся весу резино-алюминиевого тандема, не только расход: экстранагрузку начнет получать вся подвеска, оперативно выйдут из строя ступичные подшипники, развалятся сайлентблоки, потребует замены рычаги.

Во-вторых, дополнительную, зачастую не заложенную в расчеты нагрузку получат приводы, а транзитом через них — трансмиссия. Еще не успела забыться история Kia Sorento Prime, куда многие собственники ставили колеса заметно большего, чем штатный, размера, а потом приезжали к дилерам с жалобами на коробку передач: последняя просто не выдерживала «новых вводных».

Короче говоря, с учетом качества автомобилей, стоящих сегодня в дилерских центрах, а также остаточного ресурса «вторички», приобретение «real big trucks» — посредственная идея. Безусловно, если в базовой комплектации стоят 16-е диски, а в топовой — 17-е, то замена к тяжелым последствиям не приведет. Комфорта не прибавит, но «жажда — все». Да и машина такую доработку «переварит».

А вот коли собственнику при тех же условиях задачи захотелось инсталлировать 18-е или 19-е, мотивируя собственную идею объемом колесной арки, то обижаться на автомобиль за поломки не стоит: наши руки не для скуки, но любишь кататься — люби и в сервисе платить. Чудес не бывает в целом, и здесь не случится так же.