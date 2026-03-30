Летние каникулы: как подготовить зимние шины к сезонному хранению

Длинная очередь на долгожданную переобувку шин уже не за горами, так что совсем не лишним будет напомнить автолюбителям о правилах хранения сезонного комплекта шин. Большинство, конечно, отмахнется, мол, сами с усами, не первый день замужем, однако эксперты компании Cordiant сфокусировали внимание на мелочах, которые на самом деле — совсем не мелочи. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Эксперт Марков рассказал о нюансах хранения покрышек, о которых мало кто знает

Текущее ценообразование на отечественном авторынке — от машины до гайки — подразумевает крайне бережное, предельно вежливое и аккуратное обращение с каждым элементом драгоценного уже транспортного средства. Ту же резину, в частности, нужно не только правильно хранить, но и грамотно обслужить перед тем, как закидывать на полгода в дальний угол гаража.

Тогда и только тогда комплект покрышек прослужит долгие годы. А иначе поздней осенью придется отправиться в магазин и отвалить «круглую сумму» за новые, извините за тавтологию, «круглые». Чтобы этого не произошло, необходимо придерживаться ряда несложных, но обязательных требований к хранению.

Каждый российский водитель знает: колеса в сборе нужно подвешивать или, на худой конец, хранить стопкой, а покрышки отдельно — сложить на полку вертикально. В идеале — еще и перевернуть пару раз за лето, чтобы не слеживались.

Фото Cordiant

Не будут новостью и требования к хранилищу: темное, сухое, проветриваемое помещение, в который не попадает солнечный свет. Лучше — прохладное. О необходимость помыть шины перед сезонным хранением тоже можно не говорить: зимние реагенты достаточно агрессивны и могут просто испортить покрышки.

Однако эксперт холдинга Cordiant Олег Марков сфокусировал внимание еще на одном эпизоде, о котором часто забывают: камешки из ламелей нужно доставать. Ведь от длительного пребывания камня между шашками протектора, шина может не только испортиться, но и окончательно выйти из строя.

Так же специалист порекомендовал внимательно отнестись к окружению шины во время хранения: в частности, рядом не должно быть никаких технических жидкостей. Кстати, бензин и масло не так опасны, как густые смазки типа литола: от контакта с ними на шине появятся «ожоги», а дальнейшая эксплуатация такой покрышки становится опасна.

Процедура балансировки шин — обязательна перед каждым сезоном эксплуатации. Опытные автомобилисты и вовсе рекомендуют балансировать колеса дважды: на сезонном шиномонтаже и после первых 200 км пробега, когда покрышка прикатается.

Поэтому многие еще весной срезают с зимнего комплекта балансировочные грузики — чтобы даже соблазна сэкономить не было. Ключевое правило о шинах всегда звучит одинаково: резина дешевле железа. И каждому стоит об этом помнить.