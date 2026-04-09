Россия рискует лишиться трети дешевых автомобильных шин

В нашей стране могут прекратиться продажи трети наиболее дешевых шин для автомобилей. Ассортимент имеет все шансы стать скромнее, поскольку Минпромторг призвал запретить покрышки, содержащие слишком много полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Как сообщают «Известия», представители министерства уже направили соответствующее предложение профильным ведомствам. Суть заключается в том, чтобы изменить технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Максимальное содержание некоторых ПАУ в резине планируют ограничить планкой 0,25% бэй-протонов.

Если требования к шинам ужесточат, нас постепенно покинет продукция, не дотягивающая до нужного уровня экологических и технических норм ЕАЭС. Нововведения позволят отечественным производителям почувствовать себя комфортнее. Мощности российских предприятий способны не только полностью удовлетворить внутренний спрос, но и обладают внушительным экспортным потенциалом, подчеркнули в Минпромторге.

Впрочем, в накладе не должны остаться и зарубежные компании, соблюдающие высокие стандарты безопасности и экологичности. Проблема ПАУ сосредоточена именно в бюджетном сегменте, когда ради экономии на очистке масел используются высокоароматические компоненты.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, что предлагает автовладельцам шинный рынок в сезоне-2026.