Россия рискует лишиться трети дешевых автомобильных шин

Как сообщают «Известия», представители министерства уже направили соответствующее предложение профильным ведомствам. Суть заключается в том, чтобы изменить технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Максимальное содержание некоторых ПАУ в резине планируют ограничить планкой 0,25% бэй-протонов.
Если требования к шинам ужесточат, нас постепенно покинет продукция, не дотягивающая до нужного уровня экологических и технических норм ЕАЭС. Нововведения позволят отечественным производителям почувствовать себя комфортнее. Мощности российских предприятий способны не только полностью удовлетворить внутренний спрос, но и обладают внушительным экспортным потенциалом, подчеркнули в Минпромторге.
Впрочем, в накладе не должны остаться и зарубежные компании, соблюдающие высокие стандарты безопасности и экологичности. Проблема ПАУ сосредоточена именно в бюджетном сегменте, когда ради экономии на очистке масел используются высокоароматические компоненты.
