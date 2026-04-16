В России призвали ввести пошлины на автомобильные шины из-за рубежа

Как сообщает «Коммерсант», в список заявителей вошли «Кордиант», «Кама», Ikon Tyres и «Белшина», ситуация касается не только легковых, но легкогрузовых шин. Итогом расследования может стать введение квот или пошлин на импортные поставки в размере около 30%. Эксперты допускают, что в стране подорожают самые дешевые китайские шины.

Теперь угроза нависла над всеми импортными покрышками. Согласно подсчетам Центра развития перспективных технологий, два года назад в нашу страну завезли рекордное количество шин, что вылилось в 25,8 млн штук. В 2025-м поток слегка снизился, ограничившись отметкой 25,4 млн экземпляров.

Самым напористым в плане завоза шин в Россию оказался Китай, на него приходится 75% поставок. В основном из дружественной республики поступает доступная резина. «Поднебесные» покрышки для легковых автомобилей, ввезенные в РФ за прошлый год, оцениваются в $510,15 млн. Такая сумма в 3,3 раза превышает показатели 2021 года, когда отечественный рынок покинули западные бренды. Уже в первом квартале 2026-го речь шла о $112 млн, поскольку импорт шин вырос в годовом выражении на 31%.

