Приобрел б/у покрышки: какие неизбежные беды ждут покупателя подержанных шин

Российский шинный рынок уже выздоровел, излечил дефицит, однако цены на покрышки не позволяют комфортно их обновлять: дорого это, а экономить мы любим. Так в головах автомобилистов, столкнувшихся с необходимостью купить другие шины, начинает произрастать идея: а не рассмотреть ли б\у вариант? Мало ли, кто-то аккуратно до магазина раз в неделю ездил, а потом решил за полцены резину продать. Идеально же: остаточный ресурс велик, а цена — конфетка. Чем обернется такой подход, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Идея о приобретении подержанных шин не нова: цены на новые комплекты к сезону кусались всегда, а сейчас, когда общий «прайс» на все товары вообще вырос, кусаются вдвойне. А беглый обзор «остатков былого величия» трезво подсказывает, что еще сезон этот «лысьен» банально не выдержит. Надо менять, но на что?

Китайские изделия покупать страшно, отечественные — дорого, а параллельный импорт — в тандеме: и страшно, и очень дорого. Рука сама тянется к сервису бесплатных объявлений, где, на первый взгляд, попадаются очень неплохие варианты, которые уж сезон-другой точно проходят, а прямо сейчас не потребуют больших финансовых вливаний. Берем?

Но перед тем, как эту затею реализовать, наметим несколько далеко не самых заметных, но очень неприятных моментов, что способны превратить выгодную сделку в выброшенные деньги. Во-первых, приобретение подержанных колес вне шиномонтажного сервиса, где можно тут же, до передачи денег, надеть шины на диск и проверить их геометрию — чистой воды лотерея.

Протектора может быть много, но геометрия покрышки уже не позволяет ее эксплуатировать. Кривая она, не балансируется, и хорошо (вернее — безопасно), уже не поедет. Нарушенная геометрия так же не позволит добиться идеального прилегания покрышки к диску: резинка кривая, надо лить герметик ведром, но и в этом случае никто никаких гарантий не даст. Герметик — это тоже «костыль», от которого надо дистанцироваться всеми возможными силами и средствами.

Во-вторых, глубина протектора, на который все так смотрят и только ее одну оценивают, не имеет значения, если на покрышке, что внутри, что снаружи, есть трещины: такие повреждения, связанные с давностью производства, неверным хранениям или эксплуатацией, могут за считанные километры наделить покрышку грыжей, после чего шину придется просто выкинуть.

Грыжи не ремонтируются — это «мертвому припарки», только чтобы до дома доехать, не более того. Тоже можно сказать и про ремонт боковины: если забравшийся в протектор саморез — полбеды, то вот порезанный бок — приговор. Все рассказы о заплатках, технологиях и вулканизациях — не рабочая схема. Положиться на такую шину, довериться ей уже нельзя.

Зафиксировав указанные выше «нюансы» в своем объявлении, добавив сюда и год выпуска, и равномерный износ, и большой остаток протектора, придем к неминуемому выводу: да такой комплект стоит практически как новый! Более того, поездка за покупкой и потраченное на нее время «доедят» остатки финансовой целесообразности сделки. А новые шины — есть новые шины: даже «китай», как мы сами зимой убедились, уж в первом-то сезоне эксплуатации к себе нареканий не вызывает.