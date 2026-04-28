Переобуться обратно: аномальный снегопад подчеркнул одну из серьезных водительских проблем

Настоящим «декабрьским безумием» выглядит очередная природная аномалия нынешней весны. Утром 27 апреля 2026 года многие жители европейских регионов России, выглянув из окон, просто не поверили своихм глазам: картина природного «буйства» вызвала ассоциации, скорее, с преддверием Нового года, нежели со скорыми майскими праздниками.

Да, синоптики заранее предупреждали о снегопаде в Москве и Подмосковье в начале последней недели апреля. Накануне было известно, что появится временный снежный покров до двух-пяти сантиметров (который на севере и северо-востоке Подмосковья вообще достигнет 14 см).

Но очевидно, что отечественные автомобилисты за редким исключением «переобули» свои машины «в лето» давно — задолго до неблагоприятного прогноза. И вчера подавляющее большинство личных ТС просто не сдвинулись с места. Даже людям, сильно привыкшим к ежедневной езде за рулем, но не желающим рисковать, осталось уповать лишь на собственные ноги и общественный транспорт.

В самой сложной ситуации оказались автовладельцы, которые зарабатывают извозом и доставкой различных малогабаритных грузов — те, чья работа немыслима без езды за рулем личной машины. Отправляться в путь на летней резине в такую погоду — сознательно идти на риск попасть в аварию, последствия которой могут не только перечеркнуть все профессиональные усилия, но и вовсе закончиться трагедией.

Фото fxquadro/freepik.com

Если категорически нет желания рисковать, а сесть за руль — хотя бы через день-два — очень нужно, то тем, кто не хранит покрышки на балконе, можно успеть добраться «своим ходом» до дачного участка в 50 или более километрах от постоянного места жительства, где в гараже или сарае аккуратно складированы зимние шины. Не очень удобный вариант. Опять же, куда деть «на недельку, до второго» летний комплект? Разве пока на балконе разместить.

В этом плане гораздо больше повезло тем гражданам, у которых есть личный или арендуемый гараж в непосредственной близости от основного жилья. А также тем, кто предпочитает сдавать авторезину на хранение на специализированных складах «в шаговой доступности». Но насколько доступны сегодня такие услуги в Москве и других крупных городах России?

— К великому сожалению, полноценной инфраструктуры хранения шин в Москве, хотя город и является современным мегаполисом, не существует, — констатирует вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. — Существуют отдельные коммерческие склады, но автомобилисты в основной массе вынуждены «распихивать» резину «куда получится».

Раньше существовала практика массовой аренды гаражных площадей с этой целью, но сейчас власти столицы постепенно избавляются от гаражей — их попросту сносят. К тому же сокращается количество «шиномонтажек». Короче говоря, хранение шин в московском регионе сегодня — это отдельный большой квест, и проблема постоянно усугубляется, — делает вывод собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото avtovzglyad.ru

А рассматривать как альтернативу всесезонную резину, даже если речь идет о поездках в пределах крупного города с его высококачественными дорогами, Шапарин настоятельно не рекомендует: она одинаково плоха в любое время года.

Надо признать, что в наши дни не только Москва, но и другие города-миллионники страны развиваются по принципу застраивания всего и вся «человейниками» различной этажности. Одновременно активно сносят гаражи. Этот подход наблюдается и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге, и во Владимире, и т.д. Какое дело городским властям до развития складской инфраструктуры — вопрос риторический.

Поэтому, по мнению вице-президента НАС, есть единственный вариант на будущее для всех автовладельцев крупных городов, хранящих резину на отдалении: менять зимний комплект на летний как можно позднее. Кажется, не самый идеальный вариант. Но он оптимальный, поскольку позволяет минимизировать риски, которые во всей красе проявились в европейской части России 27 апреля 2026 года.

Заметим также, что правы оказались те специалисты, что еще несколько недель назад, рассуждая о том, не пора ли уже всем «переобуться» «в лето», указывали, что не видят особого смысла в такой спешке, учитывая погодную нестабильность.

В самом деле: стремление поскорее посетить шиномонтаж осенью уместно из-за повышенных рисков, связанных с ездой на летней резине при «нуле» за окном. Нетерпеливость при замене шин по весне в связи с тем, что среднесуточная температура выше +5 по Цельсию недружелюбна к зимней резине — это, конечно, тоже аргумент. Но гораздо менее весомый.